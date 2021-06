Condizionatore, è ora di approfittare delle offerte

Soprattutto in questo periodo, complici la stagione estiva e la possibilità di poter sfruttare le agevolazioni promosse, sono molti gli italiani orientati verso la scelta di un climatizzatore.

Il momento sembra essere favorevole anche per gli incentivi fiscali introdotti dal Governo che offrono così un vantaggio economico che si va ad aggiungere al, non trascurabile, vantaggio energetico.

Tante le soluzioni percorribili: il finanziamento a tasso zero che, previa verifica del sussistere delle condizioni necessarie, potrà garantire la cessione del credito. Oppure sarà possibile sfruttare i benefici immediati relativi alla detrazione fiscale del 65%, previsti per la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica.

La scelta più opportuna nel panorama dell’offerta condizionatore deve però essere fatta considerando i requisiti tecnici del prodotto che si intende acquistare proprio per poter beneficiare degli incentivi in vigore.

Per questo l’offerta di E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, prevede un pacchetto completo con tanto di sopralluogo ed installazione compresi oltre a fornire un servizio di assistenza che può contare su una rete di tecnici su tutto il territorio nazionale sempre pronti in caso di eventuali problematiche.

Si tratta di E.ON ClimaSmart Climatizzatore che riguarda in particolare climatizzatori a pompa di calore di classe A+++ e A++ di diverse case produttrici e che consentono di usufruire delle agevolazioni previste.