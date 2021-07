Anas e lavori sulle strade: 4 bandi, investimento per 20 milioni di euro

Anas (Gruppo Fd italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi (12 luglio) quattro bandi di gara d’appalto per l’affidamento di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione sulle strade in gestione Anas in Toscana, per un investimento complessivo di 20 milioni di euro.

Gli appalti, del valore di cinque milioni ciascuno, saranno affidati mediante accordo quadro di durata quadriennale. Tale procedura consente di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell’esecuzione.

L’investimento rientra nella nona tranche del piano #bastabuche del valore complessivo di 380 milioni di euro sul territorio nazionale. Il piano, ha consentito di pavimentare 40mila chilometri di corsie stradali, per un valore di circa 3 miliardi di euro. Con questa nuova tornata di bandi, Anas risanerà la pavimentazione e la segnaletica orizzontale su almeno ulteriori 5mila chilometri sull’intero territorio nazionale, incluse anche le strade rientrate all’azienda dagli Enti locali fra il 2019 e i primi mesi di quest’anno.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul portale acquisti di Anas pena esclusione, entro le 12 del 27 luglio.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Fornitori/bandi di gara.