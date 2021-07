Come capire se un sito punta su sicurezza e affidabilità

I siti di scommesse e l’importanza della sicurezza

I siti di gambling online si somigliano tutti, ma alcuni nascondono delle frodi. Come capire se un sito di scommesse è veramente affidabile? Prima di effettuare una ricarica in denaro su un sito che si occupa di gioco d’azzardo, occorre valutare bene il rischio. Alcuni siti investono cospicuamente in sicurezza, altri no o non abbastanza; alcuni siti hanno ottenuto, per le loro caratteristiche, l’autorizzazione a operare nel settore da parte di un’autorità competente, italiana o meno. Vediamo come riconoscere un sito di scommesse affidabile e perché bisogna evitare categoricamente i siti di gambling online che non rispettano determinati standard.

Le caratteristiche di un buon sito di scommesse

Ogni paese ha una legislazione chiara e a scanso di equivoci in materia di gambling. I casino online sono regolati da un’autorità preposta dallo stato, legata spesso al corrispettivo italiano dell’Agenzia delle Entrate. Tipicamente, quando viene fondato un sito di scommesse, se non si tratta di una frode tout court, la gestione cerca di ottenere la licenza a operare da parte dello stato e, una volta ottenuta, la rende pubblica nella home page. In Italia l’organo competente per il gioco d’azzardo online è l’ADM, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ex AAMS). Se il casino online viene ritenuto sicuro e affidabile sia dal punto di vista informatico che in termini di probabilità di vincita , l’agenzia lo marchia con un bollino di qualità, e lo inserisce nella lista dei siti raccomandati per il gioco d’azzardo legale. La stessa cosa avviene all’estero, per esempio in Australia con l’Australian Business Licence and Information Service (ABLIS). In Italia, il miglior modo per individuare un casino online affidabile è consultare siti di informazione specializzati come Scommesse 24, dove i siti scommesse vengono recensiti uno a uno e raccomandati in base alle loro caratteristiche. Su Scommesse 24 vengono raccomandati solamente siti affidabili, interessanti anche dal punto di vista della grafica, del bonus d’ingresso, della varietà delle slot machine e delle probabilità di vincita. Scorrendo la lista dei migliori siti di scommesse italiani, infatti, notiamo come la grande maggioranza degli operatori sia sul mercato da almeno un decennio. Perché? Se un casino online è una frode, è improbabile che resti operativo a lungo; prima o poi gli utenti e le autorità arriveranno a segnalarlo e, in ultima istanza, a imporne la chiusura. Tuttavia, questo non significa che un sito appena uscito sul mercato sia automaticamente da evitare; per questo è fondamentale sapere come verificarne l’affidabilità.

La sicurezza informatica: come la tecnologia ci viene in aiuto

Un altro elemento determinante per valutare la sicurezza di un sito è la presenza di una connessione crittografata, riconoscibile attraverso il tratto https: // all’inizio della url. Cos’è la connessione crittografata? È un protocollo ideato per proteggere in maniera efficace un sito web dagli attacchi degli hacker. Senza una difesa di questo genere sarebbe molto semplice appropriarsi indebitamente dei dati personali degli utenti e utilizzarli a proprio vantaggio.

In un sito non sicuro, pertanto, si rischia innanzitutto di perdere denaro, con commissioni nascoste o furto d’identità, e di accorgersene solamente quando è troppo tardi.