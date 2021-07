Lavori sulla rete idrica, possibili disagi a Cerreto Guidi e a Fucecchio

Per lavori sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi giovedì (29 luglio) dalle 8,30 alle 12,30 sarà sospesa l’erogazione idrica nelle vie dell’Arno, di Ponzano, Pisana per Fucecchio (ai soli civici 130 e 132), Poggio al Vento e in località Gavena.

Contestualmente, saranno interessate anche le vie delle Fornaci (nel tratto compreso tra i civici 75 e 125 e 126 e178), di Montellori, Umberto Giordano (nel tratto compreso tra i civici 83 e 93 e 64 e78), Valbugiana e Valpinzana nel comune di Fucecchio.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.