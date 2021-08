Supply chain finance, anche il Gruppo Grendi aderisce alla piattaforma di Crédit Agricole

Anche il Gruppo Grendi, storica realtà del trasporto marittimo e costiero di merci, aderisce alla piattaforma di Supply Chain Finance di Crédit Agricole Italia e lo fa attivando il servizio di Dynamic Discounting.

M.A Grendi dal 1828 è la principale società del gruppo, opera da oltre 190 anni ed è la più antica casa di spedizioni italiana in attività. Un’azienda che ha saputo adattarsi nel tempo divenendo così un’importante realtà di trasporti, armamento navale e terminal portuali, oltre che di spedizioni. Esperienza, responsabilità, importanza dell’ecosistema di appartenenza e dei collaboratori, sono da

sempre i valori cardine di Grendi. Insieme a un approccio sempre più improntato alla sostenibilità, questi hanno portato di recente Grendi a diventare società Benefit, aderendo alla piattaforma di Crédit Agricole Italia, con l’intento di gestire a 360 gradi tutta la catena del valore.

Il Gruppo Crédit Agricole ha da poco conseguito il premio Abi 2021 nella categoria “Innovazione per gli ecosistemi per impatto impresa”, progetto nato dal dialogo all’interno dei comitati territoriali con imprenditori, associazioni e istituzioni locali, costituiti per cogliere le istanze e i suggerimenti provenienti dal territorio.

“L’innovativa visione di filiera è incentrata sul sostegno e lo sviluppo delle filiere produttive del made in Italy – afferma il responsabile direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia Marco Perocchi -. La partnership con i capofiliera e l’instaurazione di una relazione estesa a tutto l’ecosistema vuole valorizzare l’appartenenza dei fornitori alla filiera stessa. Con Impatto Impresa, vogliamo portare benefici lungo l’intera catena del valore, favorendo una crescita virtuosa della filiera, anche attraverso un programma di sostenibilità finanziaria con validazione Iso di Bureau Veritas”.

“L’adesione alla piattaforma di Supply Chain Finance di Crédit Agricole Italia – afferma Costanza Musso, amministratrice delegata di M.A – rientra nella logica strategica del nostro gruppo di attenzione a tutte le componenti della catena di valore, a partire dai fornitori. Con questa iniziativa mettiamo a loro disposizione, in particolare a piccoli autotrasportatori e cooperative, un servizio che consente di scontare le fatture di anticipo alle condizioni riservate al nostro Gruppo. E’ una declinazione concreta di che cosa vuol dire per noi essere una società benefit e di aggiungere agli obiettivi economici la ricerca di un impatto positivo per i nostri stakeholders”.