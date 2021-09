Fisi, indetto lo sciopero generale della sanità pubblica e privata e del comparto istruzione e ricerca

L’associazione sindacale Fisi-Federazione italiana sindacati intercategoriali ha indetto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore, dalle 8 di lunedì (13 settembre) alle 8 di martedì, per il settore sanità pubblica e privata e per l’intera giornata di lunedì 13 settembre per il comparto istruzione e ricerca, per la cui articolazione si rimette alla personale informazione degli interessati.

Saranno garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’accordo nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.