Sviluppo sostenibile, al via la prima edizione del master telematico di secondo livello

Sono aperte fino al 15 dicembre le iscrizioni alla prima edizione del Master telematico di secondo livello in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico.

Si tratta di un corso interdisciplinare annuale (60 Cfu) innovativo, aperto ai laureati magistrali in qualunque settore desiderosi di approfondire le loro conoscenze e competenze sui temi dell’Agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La formula weekend, con lezioni a distanza concentrate al venerdì e sabato, favorisce la partecipazione di figure già inserite nel mondo del lavoro ma desiderose di acquisire e aggiornare una panoramica completa degli argomenti inerenti la gestione sostenibile delle risorse da un punto di vista ambientale, economico, sociale ed energetico e intendono appropriarsi di nuovi strumenti e competenze per migliorare il proprio profilo senza interrompere l’attività.

La proposta è di interesse anche per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Il progetto si caratterizza per la presenza di un ricco partenariato con decine di soggetti pubblici e privati, anche di respiro internazionale, che contribuiscono alla docenza laica, con testimonianze aziendali, istituzionali e professionali e, al termine, sono disponibili a ospitare gli allievi per lo stage esterno, per mettere in stretta connessione teoria e pratica. Il 27 settembre alle 16 è previsto un open day telematico di presentazione del corso. Per informazioni è possibile scrivere a mastersscc@agr.unipi.it.