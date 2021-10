Autolinee Toscane, corsa alla registrazione online: sono 3mila gli utenti in una settimana

Sono oltre 3 mila i passeggeri che si sono registrati al sito at-bus.it. Nei primi sette giorni di apertura della pagina web di Autolinee Toscane, gestore del trasporto pubblico della regione dal primo novembre, circa 400 utenti al giorno hanno fatto accesso e si sono registrati. Circa il 20 per cento degli utenti ha richiesto un’agevolazione, il 12 per cento studenti, mentre il restante ha attivato profili agevolati Isee o Lr 100/98. L’utente più giovane registrato ha 6 anni, il più anziano 88.

Il nuovo sistema di vendita e bigliettazione ha un sistema unico, uguale in tutta la regione, con una biglietteria online attiva 24 ore su 24. La registrazione consentirà, dalla prossima settimana, di acquistare tutti gli abbonamenti validi dal mese di novembre. Dal primo novembre sarà infatti possibile acquistare biglietti e abbonamenti del bus tramite sito, sms, rivendite, biglietterie e App Tabnet. Sul sito, ogni passeggero dovrà registrarsi e creare un proprio profilo, condizione necessaria per poter, dalla prossima settimana, acquistare l’abbonamento. Fin da subito sul sito sarà possibile conoscere tariffe di abbonamenti urbani ed extraurbani e le agevolazioni a cui si ha diritto.

Con l’abbonamento spariscono carte e tessere personali. L’abbonamento cartaceo non servirà più. Gli abbonati potranno salire sul bus portando con sé la propria tessera sanitaria. In caso di controllo a bordo sarà sufficiente esibirla. Altra novità è l’App che consentirà di acquistare, in piena mobilità e autonomia tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti. Tuttavia nei prossimi giorni Autolinee Toscane sarà presente nelle biglietterie degli attuali gestori, con appositi corner informativi per registrarsi, avere informazioni su abbonamenti e agevolazioni e, dalla prossima settimana, acquistare gli abbonamenti. Dal primo novembre saranno attive le biglietterie ufficiali e, sul sempre sul sito sarà disponibile l’elenco delle biglietterie e delle rivendite autorizzate.