Alimentazione del cane e comportamento, gli aspetti da considerare

Il comportamento passa anche dall’alimentazione? Secondo i nutrizionisti e gli esperti i due fattori sono correlati, non solo per gli umani ma anche per gli animali.

In ambito animale si possono riscontrare degli atteggiamenti particolari, come l’ingestione di feci degli altri sino a elementi che non sono commestibili. L’attenzione da porre non è tanto il comportamento ma la motivazione di tale atteggiamento, da vedere come una patologia psicologica/fisica o carenza alimentare (anche grave).

I cani possono comportarsi in un modo specifico atto a lanciare un allarme al proprio umano, che dovrà dimostrarsi attento e premuroso. Ingerire la plastica o la carta è un comportamento che si riscontra nei cani giovani, pronti ad esplorare o negli anziani che perdono la loro capacità di comprensione.

L’ingestione di feci o di oggetti non commestibili porta ad una serie di disturbi e patologie più o meno gravi, richiedendo l’immediato intervento del veterinario di fiducia per la rimozione.

Alimentazione e comportamento sono, quindi, due fattori legati da un filo invisibile sin da quando i cani sono dei cuccioli. Proprio come i bambini hanno necessità di capire come controllare lo sfintere, quando la punizione data dall’umano sia per il suo bene e il perché certi cibi piacciono e altri meno.

L’alimentazione del cane è importante, determina il suo sviluppo e il suo benessere fisico nonché psicologico. Non devono mai mancare proteine, sali minerali, vitamine e aminoacidi, eliminando ogni tipo di sostanza tossica/conservante.

Queste ultime, infatti, possono avere sul cane un’azione diretta, o indiretta, sul sistema nervoso centrale comportando una serie di azioni particolari da far immediatamente controllare.

Si ritorna all’affermazione iniziale e quindi, di come l’alimentazione e il comportamento animale siano legati tra loro da un filo invisibile. Se l’amico a quattro zampe non riceve tutte le sostanze di cui necessita, si potranno riscontrare delle carenze alimentari e una serie di processi psicologici ad alto rischio. Facciamo un esempio? Un corretto apporto di carboidrati è fondamentale per gestire la giusta dose di Triptofano nel sangue. Il processo è necessario per ottenere la serotonina, che entra nel sistema nervoso centrale: la sua carenza influisce negativamente sul comportamento del cane (aggressività, mancata socializzazione e stanchezza).

Anche un eccesso di aromi o sapidizzanti sono nocivi per il sistema nervoso e l’organismo. L’equilibrio delle sostanze per l’amico a quattro zampe deve essere garantita per tutto il corso della sua vita, giovando non solo a livello fisico ma anche mentale.

È importante che il cane venga seguito e supportato da un padrone umano attento alle sue esigenze primarie, anche in ambito alimentare.