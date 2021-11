Assicurazione auto: perché sceglierla online

Ogni anno è possibile cambiare assicurazione. Può sembrare banale dirlo ma non è stato sempre così. Fino al 2012 vigeva, infatti, la norma del Tacito Rinnovo, secondo la quale la polizza auto veniva rinnovata automaticamente. Oggi l’automobilista può scegliere sempre di rivolgersi a una compagnia diversa, adattando il preventivo alle proprie esigenze le quali nel tempo è normale possano modificarsi.

Una delle opportunità che offre il web è quella di ottenere il preventivo per l’assicurazione auto online , un’opzione che presenta vantaggi importanti, sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda la gestione della pratica. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Come richiedere un preventivo online

Per ottenere un preventivo online si può fare in due modi: recandosi sul sito della singola compagnia assicurativa oppure opzionando un portale che presenta più offerte di diverse compagnie, solitamente affidabili e sicure. Una soluzione quest’ultima ancora più interessante dal momento che permette di avere in pochi clic più proposte, ponendole direttamente a confronto.

Per richiedere un preventivo online è necessario inserire i propri dati anagrafici, quelli della patente (donne e guidatori esperti presentano solitamente condizioni migliori), comune di residenza e i dati del veicolo, che si possono trovare sul libretto di circolazione della vettura. Infine sono richieste le condizioni assicurative che interessa ottenere.

A tal proposito vi consigliamo di evitare la franchigia, un’opzione che comporta bassi costi ma, allo stesso tempo, in caso di sinistro richiede al titolare della polizza auto di contribuire di tasca propria. Accanto alle clausole classiche, come quella furto incendio o la polizza cristalli, il soccorso stradale si rivela quanto mai interessante, dal momento che a fronte di una piccola spesa permette di avere un servizio di carroattrezzi sempre a disposizione.

L’assicurazione online porta a investire più serenamente sulle clausole, consentendo ad avere una polizza che copre più imprevisti, dal momento che presenta costi decisamente più bassi. Uno dei suoi benefici più interessanti.

Assicurazione auto online: vantaggi

In un mondo dove può capitare di incappare in frodi assicurative anche online, affidarsi a un portale che vede compagnie dalla solida reputazione risulta la soluzione ottimale per evitare spiacevoli imprevisti.

Le assicurazioni online oggi sono sicure, semplici da fruire e hanno una valida assistenza, conseguita sia tramite e-mail sia attraverso il telefono. I sistemi di pagamento sono tracciati, sia per quanto riguarda le carte di credito e PayPal sia per i bonifici bancari.

Ma il vantaggio maggiore è rappresentato dal risparmio economico, davvero considerevole: può toccare percentuali superiori al 50%. Il motivo è da ricercare nel basso costo che presentano le pratiche gestionali, decisamente più basso per le compagnie.

I portali online sono intuitivi e semplici da adoperare, sia per avere le informazioni sia per avviare la pratica assicurativa. Permettono un risparmio non indifferente, dal momento che evitano di doversi recare in filiale, o in più filiali qualora si volessero ottenere più preventivi. L’automobilista può fare le sue valutazioni e scelte comodamente da qualsiasi, basta avere a disposizione una connessione internet, dal computer o dal cellulare. L’assicurazione auto online, sostanzialmente, conviene perché è comoda, sicura, economica e rappresenta un modo per vivere questa importante spesa con maggiore serenità.