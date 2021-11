Gronchi, dall’Empolese alla vicepresidenza nazionale di Confesercenti

“L’elezione di Nico Gronchi conferma come la Toscana sia punto di riferimento per le piccole e medie imprese. Le deleghe ricevute al credito, commercio e terziario, unite alle grandi capacità personali e professionali già dimostrate come presidente regionale Confesercenti, daranno nuovo impulso alla crescita e allo sviluppo delle nostre imprese”. Così il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, esprime apprezzamento per la recente elezione a vicepresidente vicario nazionale di Confesercenti dell’imprenditore del settore moda.

Gronchi è stato a lungo a lungo dirigente della zona empolese e poi presidente dell’Associazione provinciale di Firenze. Ha svolto attività di direzione sindacale associativa, ricoprendo anche il ruolo di presidente del Consorzio nazionale di garanzia Italia Confidi.