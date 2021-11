Pam Panorama: “Sempre disponibili al dialogo con lavoratori e sindacati”

“Pam Panorama conferma l’impegno di aver sempre dato la piena disponibilità al confronto e al dialogo con le parti sociali, né sono riprova tutti gli accordi sottoscritti in questi anni con le stesse organizzazioni sindacali”. Con queste parole l’azienda puntualizza la sua posizione all’annuncio del presidio dei lavoratori davanti al Mise.

“Stigmatizziamo tali modalità di comunicazione la cui unica finalità sembra essere quella di distruggere – si spiega in una nota – anziché creare i presupposti per un confronto serio e responsabile, soprattutto in un momento in cui la società ha dato ampia riprova di continuità proseguendo nella riorganizzazione delle grandi superfici, nella messa a punto della rete vendita, ma anche nell’apertura di nuovi punti vendita con format differenziati. Confidiamo di trovare presto un terreno comune di confronto con la finalità di accompagnare l’impresa in questo importante processo di cambiamento”.