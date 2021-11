Lapi Gelatine acquisisce Juncà Gelatines e punta a un polo europeo della gelatina

Lapi Gelatine ha acquisito l’azienda spagnola Juncà Gelatines con un’operazione internazionale che per la holding toscana Lapi Group di Santa Croce sull’Arno è un importante investimento. Un’operazione articolata che abbina finanza strutturata nelle sue dimensioni di investimento, partecipazioni e credito, col concreto supporto alla crescita di fatturato e quote di mercato. Un momento di svolta epocale per il Gruppo che per la prima volta si apre ad un capitale esterno per la creazione di un polo europeo della gelatina.

L’acquisizione è stata infatti conseguita in partnership con DisproInvest (holding che controlla il distributore internazionale di materie prime Disproquima attivo nel mercato Life Science) e grazie al finanziamento di Mps Capital Services. Ma il fabbisogno finanziario dell’operazione è stato completato dall’apporto della proprietà Lapi Group e dall’ingresso nella compagine sociale di Lapi Gelatine di Sici Sgr (Sviluppo Imprese Centro Italia) che, tramite il Fondo Rilancio e Sviluppo, ha sottoscritto un aumento di capitale.

Lapi Gelatine è un’azienda fondata nel 1966 a Empoli, in Toscana, che produce gelatine e peptidi di collagene per l’industria farmaceutica e alimentare. Con un fatturato di circa 30 milioni di euro e una distribuzione attiva in 52 Paesi nel mondo, la realtà industriale toscana è riuscita a mantenere una crescita costante dal 2016 ad oggi, aumentando il proprio fatturato di oltre il 30% negli ultimi 5 anni. Juncà Gelatines, è un’azienda fondata nel 1947 a Banyoles (Girona), leader iberica nella produzione di gelatina e idrolizzati di collagene. Ha un fatturato di oltre 30 milioni di euro e una capacità produttiva di circa 5.500 tonnellate di prodotto l’anno.

“L’obiettivo di questa acquisizione – spiega il presidente di Lapi Group Roberto Lapi – è quello di rafforzare la nostra posizione nel settore gelatine, investendo nell’ampliamento di un mercato nel quale siamo già un player riconosciuto a livello internazionale e nel quale le previsioni di crescita sono molto alte. Lapi Gelatine e Juncà Gelatines sono due realtà che operano nello stesso campo ma con applicazioni in settori diversi e complementari. Questa operazione rappresenta quindi un’opportunità di crescita reciproca. Una sinergia che ha un enorme potenziale in termini di accrescimento di competenze tecniche, di gamma prodotti e di presenza sui mercati internazionali”.

“Con questa importante operazione col Gruppo Lapi – aggiunge il direttore generale di Mpscs Emanuele Scarnati –, Mps Capital Services conferma il suo convinto sostegno a piani strategici di crescita interna e internazionale di realtà imprenditoriali d’eccellenza laddove essi favoriscano il rafforzamento economico e patrimoniale, dando concreto vigore al sistema produttivo italiano”.

“Siamo molto soddisfatti – spiega il presidente di Sici Vittorio Gabbanini – di aver investito in una realtà come Lapi Gelatine che rappresenta un esempio concreto di economia circolare e di dinamismo industriale. L’apertura del capitale ad un Fondo di Private Capital conferma l’impatto che questo strumento può esprimere nel sostegno allo sviluppo delle Pmi, in questo caso anche tramite un’acquisizione all’estero volta a creare un gruppo leader di mercato a livello europeo”.