Crédit Agricole nel pool di banche a sostegno dell’acquisizione di Induplast

Crédit Agricole Italia, in qualità di banca arranger e banca agente, ha partecipato, insieme ad un pool di banche, all’operazione di finanziamento a sostegno dell’acquisizione di Induplast, uno dei principali gruppi italiani attivi nel packaging rigido rivolto ai mercati del personal care, della cosmetica e della farmaceutica, da parte dei fondi gestiti da Armònia Sgr e Azimut Libera Impresa Sgr.

L’operazione ha l’obiettivo di supportare, a livello nazionale e internazionale, il percorso di crescita di Induplast. La società, nata nel 1958 e con sede a Bolgare (Bergamo), è leader nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti cosmetico farmaceutici di alta qualità indirizzati a clienti di primario standing in Italia e nel mondo, ed è controllata da Europe Capital tramite il fondo Europe Capital Partners VI.

Le soluzioni offerte, concepite con un focus preponderante sulla sostenibilità, vedono oltre l’80% della produzione già realizzata in materiali riciclati e riciclabili e il finanziamento, strutturato nella forma di un Sustainability-Linked Loan, consentirà al gruppo Induplast di beneficiare di una riduzione del costo del finanziamento stesso al raggiungimento di predeterminati obiettivi ESG e di sostenibilità.

Crédit Agricole Italia si conferma dunque un partner di fiducia per solide imprese in grado di valorizzare il made in Italy su scala internazionale. Grazie ad un team di Specialisti di Finanza d’Impresa dedicato, il Gruppo le supporta con la realizzazione di progetti strategici di crescita, la strutturazione di operazioni per la definizione di un assetto finanziario più solido e l’evoluzione del business. Non solo, il finanziamento dimostra l’attenzione verso le tematiche ESG, che si inseriscono in un percorso di costante impegno da parte di Crédit Agricole verso la sostenibilità e l’economia circolare di cui il packaging plastico ne è un esempio.