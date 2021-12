“Le imprese di trasporto non riescono più a sopperire ai costi in aumento su tutti i fronti, dal carburante ai servizi, ai ricambi fino ai costi del personale, i quali si aggiungono alle spese indirette dovute alle infrastrutture inefficienti e insicure. Tutto questo costringe le imprese e i corrieri del distretto, ma non solo, ad aumentare tariffe e listini che per quanto riguarda la zona del cuoio aumenteranno dal 7 al 12%”. A dirlo è il coordinatore Assotir (Associazione italiana imprese di trasporto) Toscana, Maurizio Bendecchi.

Gli ultimi due anni sono stati molti difficili a causata della pandemia da Covid-19 e anche se il settore dei trasporti non si è mai fermato neppure durante il lockdown, sicuramente ha subito anch’esso i drammatici effetti del virus che ha afflitto tutta l’economia internazionale portando a un accrescimento dei prezzi.

“È impossibile che oggi nessuno parli dell’aumento dei costi – dice Patrizio Loffarelli, responsabile sviluppo territoriale Assotir – che stanno impedendo alle imprese di operqare. Noi come associazione siamo l’unica che ha deciso di scendere in campo a fianco delle aziende per risolvere i problemi reali”.

Il responsabile infrastrutture Assotir Alessandro Manzi, su questo punto aggiunge: “Assotir si propone di contrastare i fenomeni consolidati di intermediazione parassitaria all’interno della filiera del trasporto, che finiscono per schiacciare, sotto il profilo tariffario, coloro i quali svolgono effettivamente, con mezzi in loro disponibilità, operazioni di trasporto. Vorremmo limitare l’uso eccessivo della subvenzione basandoci sul regolamento Ue 1055/2020 che il nostro paese deve recepire entro il febbraio 2022”.