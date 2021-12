Quanto costa attivare una polizza auto a Lucca?

I prezzi della polizza auto a Lucca sono inferiori rispetto a sei mesi fa.

Con un valore di 453 euro, il calo registrato dall’Osservatorio di Assicurazioni.it è pari al 5%.

Ciò nonostante, il costo supera del 3% la media nazionale che riporta un prezzo pari a 436,05 euro.

Una notizia che potrebbe non far piacere agli automobilisti lucchesi, che, però, possono comunque cercare di mantenere il costo dell’assicurazione basso prestando le dovute attenzioni e seguendo specifici accorgimenti.

Scegliere una compagnia che offra servizi online per l’assicurazione auto, come Prima Assicurazioni, senz’altro consente di portare a casa una polizza a prezzi più concorrenziali.

L’attenzione per il cliente, il supporto offerto attraverso i suoi servizi e l’ampia scelta di garanzie accessorie, permettono a ogni assicurato di stipulare una polizza in linea con le sue reali esigenze.

Selezionare le garanzie accessorie da includere nel preventivo è una condizione necessaria per ottenere risparmi nel lungo periodo.

Queste, infatti, permettono di estendere la tutela per danni riportati al veicolo o alle persone, anche al verificarsi di specifici eventi straordinari.

Ne sono un esempio Cristalli o Atti vandalici, che assicurano il mazzo in caso di rottura dei vetri o per danni subiti al di fuori di incidenti.

Eventi atmosferici, invece, tutela il mezzo danneggiato da particolari calamità naturali.

Kasco collisione copre l’auto in caso di incidente con colpa e con il Bonus protetto si può persino congelare, in casi simili, il prezzo della polizza e la classe di merito al rinnovo con Prima Assicurazioni.

In realtà, le garanzie accessorie, non sono l’unico fattore in grado di far ottenere risparmi sul premio finale.

Anche l’anzianità del mezzo e la sua cilindrata giocano un ruolo fondamentale.

Le tendenze, a Lucca, in questo senso, strizzano l’occhio a maggiori condizioni per risparmiare.

Oltre il 25% dei guidatori locali possiede un veicolo con più di 15 anni d’età e circa il 57% un’auto del valore inferiore a 5.000 euro.