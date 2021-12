“Una rete di solidarietà per raggiungere chi ha bisogno”, donati 100 pacchi per Natale

Un’azienda di Castelfranco di Sotto, attraverso la collaborazione attiva della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno, ha donato 100 pacchi alimentari a famiglie e persone di Santa Croce sull’Arno al momento in difficoltà economica.

Il presidente della Pubblica Assistenza Marco Remorini ha ringraziato l’azienda per il bellissimo gesto di beneficenza e solidarietà e per aver dato alla Pubblica Assistenza la grande opportunità di partecipare a questo gesto, attraverso la ricerca dei destinatari e la distribuzione dei pacchi dono. “Il compito – ha detto – di un’associazione di volontariato come la nostra è da sempre quello di sostenere chi cerca aiuto rispondendo ai bisogni dei cittadini e anche in questa circostanza abbiamo potuto intercettare la necessità e renderci ancora una volta utili. Alla proposta dell’azienda abbiamo risposto subito con entusiasmo e ci siamo attivati per individuare le famiglie destinatarie, nel rispetto della privacy e della sensibilità individuale.

Abbiamo collaborato per questo con la Caritas diocesana, con l’associazione Le Querce di Mamre e con l’ufficio politiche sociali del nostro comune e si è creata così una rete di solidarietà che è il mezzo e il canale più efficace per raggiungere chi ha bisogno. I gesti di pura solidarietà sono davvero preziosi e siamo fieri di poter essere parte attiva di questo bel progetto”.

“Abbiamo deciso – ha spiegato per l’azienda Gianni Buggiani – collettivamente tutti insieme: il dipendente ha preso una cesta un pochino più piccola e ha devoluto il resto per questi pacchi per chi passa un Natale triste”. “E’ importante – per don Romano – che delle persone che hanno la possibilità di avere un lavoro e quindi in qualche modo di andare avanti nella realtà familiare e quotidiana vogliano dare una mano agli altri più in difficoltà per dire loro: vi siamo vicini”.

“Le politiche sociali – ha aggiunto l’assessore Daniele Bocciardi – hanno visto crescere le richieste di aiuto delle famiglie anche durante la pandemia, tanto che le risorse a disposizione sono andate esaurite in pochissimo tempo. L’augurio, come è stato detto, è che anche altri imprenditori lungimiranti come voi possano seguire il vostro bell’esempio. Come amministrazione ringraziamo anche le associazioni di volontariato sempre disponibili a dare una mano e a rispondere alle esigenze del territorio”.

La distribuzione dei pacchi alimentari inizia già oggi 21 dicembre.