L’importanza della logistica per l’eCommerce

Il Black Friday ha ulteriormente spinto la tendenza degli italiani ad acquistare online. L’eCommerce, del resto, già da tempo è il principale motore di innovazione e crescita del settore retail, pesantemente impattato dalla crisi causata dall’emergenza pandemica.

Secondo un’indagine condotta dall’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano in collaborazione con Netcomm, in occasione del Venerdì Nero (dal 26 al 29 novembre scorsi) la spesa per gli acquisti online nel nostro Paese si è attestata intorno agli 1,8 miliardi di euro. A detta degli analisti del settore, il numero si tradurrebbe in un incremento annuo pari al 21%.

La notizia del boom degli acquisti su Internet si ripercuote positivamente anche sul mercato del lavoro. Figure professionali come quelle che ruotano intorno alla logistica diventano pertanto sempre più richieste e ricercate. Le aziende che avessero necessità di assumere personale possono sfruttare i servizi offerti dal portale magazzinieri.it dell’agenzia per il lavoro Jobtech. Sul sito si possono pubblicare e consultare annunci di lavoro magazziniere aggiornati così come per autisti, meccanici, operai, mulettisti, addetti al controllo qualità e simili.

L’intero processo di recruiting è gestito da selezionatori specializzati nella ricerca di profili per il settore della logistica. I recruiter si avvalgono di tool tecnologici innovativi che consentono di automatizzare, e di conseguenza di velocizzare l’intero processo di screening e sourcing dei candidati. Il supporto di Jobtech è fondamentale per identificare profili professionali che siano realmente in linea con le esigenze delle aziende clienti alla ricerca di talenti da inserire nei propri magazzini, in un ambito di importanza davvero cruciale per chi si occupa di vendite online.

Specialmente durante la stagione invernale, che assume un ruolo sempre più centrale per gli store digitali. I mesi di novembre e di dicembre – tra Black Friday e shopping natalizio – sono un’ottima occasione per aumentare le vendite e i fatturati. Ma ciò è possibile soltanto se a monte sono presenti servizi di gestione del magazzino e delle spedizioni efficaci e ben organizzati. Si tratta di fattori importantissimi per un eCommerce di successo. La qualità del servizio viene infatti valutata dai consumatori con la stessa serietà con cui giudicano la qualità dei prodotti o dei servizi acquistati.