Montopoli, disservizi al centralino della Pubblica assistenza: ecco chi chiamare

A causa di una manutenzione straordinaria urgente al centralino telefonico da parte di Telecom Italia dalle 8 di martedì (28 dicembre) il numero di Pubblica assistenza di Montopoli Valdarno 0571 467311 non sarà raggiungibile.

Per la ricezione delle chiamate sono quindi stati approntati dei numeri sostitutivi. Per i servizi sanitari, sociali, prenotazione medici specialisti è possibile chiamare i numeri 347 2984700 e 347 2987228, per l’amministrazione il numero 340 2348504 mentre per le onoranze funebri i numeri 339 2931736 e 347 9629499. Il servizio sarà ripristinato non appena terminata la manutenzione straordinaria e indicativamente entro la giornata di martedì stesso.