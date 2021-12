Camera di commercio di Pisa, ecco gli orari delle sedi per le festività

Rimarranno chiusi venerdì 7 gennaio gli uffici della sede centrale della Camera di commercio di Pisa, in piazza Vittorio Emanuele II.

Gli utenti potranno rivolgersi, per l’erogazione dei servizi dello sportello polifunzionale (ad esempio certificati e visure, elenchi, documenti per l’estero, carte tachigrafiche) agli uffici di Santa Croce sull’Arno Via Francesca Sud 88, che riceveranno solo su appuntamento per evitare assembramenti, dalle 8,30 alle 12,30. La registrazione dei brevetti invece sarà assicurata tramite la procedura di invio telematico.

La sede distaccata di Santa Croce sull’Arno rimarrà invece chiusura martedì 4 gennaio in occasione della ricorrenza del santo patrono.