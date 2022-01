I consigli utili per inviare nel miglior modo un telegramma

Il telegramma è uno specifico sistema di comunicazione, che ha avuto origine nel XIX secolo, ed anche se superato a livello tecnologico da altri mezzi di comunicazione, viene comunque, spesse volte, ancora adoperato. Il primo fu scritto e spedito nel 1844, anno in cui per la prima volta, era possibile comunicare in modo veloce, a distanze fino ad un momento prima, inimmaginabili. Ci sono vari modi per inviare un telegramma, ovvero un sistema di comunicazione per molti già non più utilizzato, ma per altri invece ancora un mezzo non superato.

Il telegramma rappresenta un mezzo per comunicare, ancora molto diffuso, soprattutto in Italia. Infatti, in base al galateo, esso rappresenta lo strumento più indicato quando si devono inviare i messaggi di condoglianze, ma anche di auguri o congratulazioni. L’utilizzo del telegramma, non si limita ai solo funerali e matrimoni, ma altresì, ha anche valenza legale, utilizzato infatti per trasmettere comunicazioni di carattere professionale, come avvisi di dimissione o assunzione, o anche convocazioni in tribunale.

D’altronde, esistono diversi modi per inviare un telegramma, ovvero sia quello postale, quello inviato tramite telefono e quello online. Per quanto concerne quello postale, bisogna recarsi in Posta per poi proseguire con la redazione e conseguente spedizione del messaggio. Per quanto concerne il come fare un telegramma per telefono, bisogna sottolineare che è necessario chiamare un numero di telefono appositamente dedicato, per poi dettare il messaggio da inoltrare; il costo di suddetto servizio verrà poi scalato dalla scheda telefonica da cui si effettua la chiamata, mentre se lo si fa mediante utenza telefonica, verrà scalato dalla bolletta stessa.

Ovviamente lo strumento più rapido e tangibile per l’invio di un telegramma, riguarda il collegamento al sito ufficiopostale.com, il quale richiede veramente pochissimi secondi. Il servizio di invio online è operativo 24 ore su 24. Su questo sito è possibile effettuare un preventivo di costi inerenti all’invio, mediante un simulatore di costi, che consente proprio di visionare, in tempo reale, il prezzo del servizio. Grazie all’avvento di internet e dei social, vengono giustamente utilizzati altri mezzi di comunicazione, ovviamente più all’avanguardia ed innovativi, ma in Italia, il telegramma, resta un mezzo ancora molto impiegato, soprattutto tra persone adulte. Mediante una ricerca è emerso che sono circa dieci milioni di persone che hanno inviato un telegramma nell’anno 2020. Per inviare telegrammi all’estero valgono le stesse tre modalità precedentemente indicate. Quello che cambia ovviamente, sono i costi, relativamente più alti.