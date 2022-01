Casette in legno e tutto ciò che c’è da sapere

Ad oggi, sempre più persone decidono di trascorrere del tempo immersi nella natura, dove possono divertirsi, riposarsi e trovare anche la pace interiore. Anche chi non immagina la propria vita lontano dalla città, trova piacere nel trascorrere i fine settimana all’aria aperta e, per questo, si apprezza sempre di più il proprio giardino. Inoltre, poiché molte persone non sono così appassionate nel coltivare frutta o verdura e sono solo disposte a trascorrere del tempo all’aperto senza preoccupazioni, i moderni giardini potrebbero essere la soluzione più adatta.

Come costruire una casetta da giardino?

Tutto inizia con l’idea di scappare per un po’ dalla città, per avere il proprio spazio in mezzo alla natura e per rilassarsi con amici e parenti: questo è il pensiero comune di tutti coloro che vogliono costruire o acquistare casette di legno.

Uno dei modi migliori per realizzare queste strutture è partire dal giardino: nonostante la maggior parte del tempo che viene trascorso in giardino, lo si trascorra all’aria aperta, è importante decidere di realizzare una casetta da giardino per ripararsi dalla pioggia o, semplicemente, per stare in pace con sé stessi. Naturalmente, prima di iniziare i lavori di costruzione, dovresti scegliere il luogo ideale e, sicuramente, non dovrà essere in ​​zone affollate. Ad oggi, è molto popolare stabilirsi in un posto lontano e inusuale, l’importante è che ti permetta di divertirti e che ti permetta di fare ciò che desideri.

A tal proposito, è importante scegliere un luogo che ti permetta di fare ciò che vuoi, quindi potrà essere un luogo sia disabitato che popolato: nel primo caso, è necessario trasformare il pezzo di terra in uno spazio da sogno, con la possibilità di usufruire della corrente e dell’acqua.

Nel caso il terreno sia ben tenuto, potrai iniziare sin da subito con i lavori di costruzione della casetta, altrimenti dovrai occuparti prima delle utenze e dell’ambiente circostante; nel caso tu abbia fretta, tieni presente che, in quest’ultimo caso, sarà necessario del tempo, prima di ottenere un terreno ideale su cui costruire.

È molto importante prestare attenzione anche alla propria visione personale, che può variare a mano a mano che passano gli anni e gli interessi. Alcune persone vogliono realizzare uno spazio dove riposarsi senza fare alcuno sforzo. Al contrario, altri preferiscono un luogo in cui trascorrere il proprio tempo libero, con un po’ di esercizio fisico e coltivando gli ortaggi: le verdure che coltiverai avranno un sapore diverso da quelle che acquisti solitamente nei supermercati. Quindi, dovrai decidere sin dall’inizio come sarà il tuo futuro giardino e quale sarà la soluzione abitativa più adatta.

La dimensione migliore per una casetta da giardino

Per quanto riguarda la dimensione migliore che dovrebbero avere le casette in legno, ciò dipende molto dalle tue esigenze personali – anche se, in linea generale, queste casette in legno sono abbastanza compatte. Il motivo per cui vengono costruite casette in legno di piccole dimensioni è che molte persone trascorrono gran parte del proprio tempo libero all’aria aperta, anziché all’interno. Inoltre, molte persone preferiscono dormire all’aperto d’estate, quindi sfruttano la struttura solo per lavarsi o per preparare da mangiare.

Per scegliere la dimensione più adatta, dovresti considerare quanto è numerosa la tua famiglia e quante persone vorranno trascorrere del tempo nella tua struttura: se la tua famiglia è composta di due o tre persone che non trascorrono molto tempo a casa, potresti pensare di costruire una casetta di piccole dimensioni – che magari diventerà utile per l’estate.

Per renderla più vivibile, per trascorrere al suo interno i weekend o le giornate di pioggia, potresti pensare di realizzare un’area comune, come il soggiorno, più grande: sarà il cuore della casa e questa zona verrà sfruttata soprattutto con amici e parenti.

Tieni presente che il prezzo varierà a seconda delle dimensioni della struttura: nonostante ciò, se hai intenzione di trascorrere gran parte dell’anno all’interno della casetta, allora potresti pensare di fare un investimento.

Come realizzare un ambiente accogliente?

Nel caso in cui non ti interessasse piantare degli alberi da frutto o degli ortaggi, potresti pensare di installare una panca o un tavolo, per poterti rilassare all’esterno della tua casa.

Altrimenti, potresti pensare di piantare degli alberi o coltivare l’orto d’estate, che darà grandi soddisfazioni in estate.

Tuttavia, per realizzare la casetta dei propri sogni e darle un aspetto accogliente, si consiglia di pensare a cosa mettere all’esterno: puoi inserire delle lanterne, delle candele, dei cuscini, una panca o un tavolino, dove potrai accogliere i tuoi ospiti o sederti per un aperitivo.

Non avere fretta, puoi inserire complementi d’arredo nella parte esterna della casetta, a mano a mano che passa il tempo e trovi qualcosa che ti piace o che si abbina bene al legno. Scegli prodotti di qualità, che rispecchino il tuo stile e lo stile della casetta. Solo così potrai realizzare lo spazio dei tuoi sogni e sentirlo tuo al 100%.

Nel caso tu voglia sistemare anche il giardino, potresti pensare di realizzare un bel prato, soprattutto se non hai intenzione di realizzare costruzioni più grandi o altri lavori che, altrimenti, lo rovinerebbero. Il prato cambierà sicuramente l’aspetto del cortile, mentre la casetta in legno si ambienterà molto meglio. Oltre al prato, gran parte delle persone si occupa anche di piantare della siepe verde o una recinzione, soprattutto se sono presenti dei vicini e si vuole un po’ di privacy.

Nel caso ti piacciano le piante e tu voglia piantarne alcune, considera di variare: puoi piantare sia piante che fiori o cespugli, che daranno un tocco di colore al tuo giardino e si abbineranno perfettamente con la tua casetta in legno. In questo modo, realizzerai un giardino molto accogliente e che sarà molto apprezzato da tutti coloro che ci passeranno davanti.

La regola principale: less is more

Molto probabilmente avrai già sentito la frase “less is more” (meno è più) e nel caso delle casette in legno è più adatta che in molti altri casi, poiché incarna perfettamente la filosofia da seguire sia in giardino che dentro casa (soprattutto se si tratta di una casa vacanze).

Infatti, con “less is more” ci si riferisce al fatto di ridurre il superfluo e tenere solo l’essenziale, realizzando qualcosa di minimal, unico ed esclusivo, poiché la semplicità vince su tutto e si abbina perfettamente allo stile del legno.

Sebbene possa sembrare difficile creare un’atmosfera accogliente all’interno di una casetta in legno di piccole dimensioni, non è proprio così: potresti pensare di inserire un camino al centro della sala, oppure mobili a scomparsa o soluzioni salvaspazio.

Se invece preferisci trascorrere gran parte del tempo all’aperto, piuttosto che dentro casa, allora dovresti occuparti della cura del giardino, dello spazio esterno e delle comodità da installare nella parte esterna della casetta.

Se la tua idea è quella di rimanere nella tua casetta in legno da giardino per un periodo lungo, allora dovrai pensare al design ed al comfort interno: il soffitto, le pareti ed il pavimento in legno potrebbero avere un aspetto poco accogliente e potrebbero ricordare più un cottage di campagna, che una casa abitabile o una casa da sogno. In tal caso, si consiglia di considerare uno stile più minimalista, sempre più popolare tra i giovani e tra chi arreda casa nuova.

Lo stile minimal è caratterizzato da colori chiari, che si abbinano perfettamente al legno e non riducono visibilmente lo spazio interno della casetta (soprattutto se di piccole dimensioni), ciò è un aspetto molto importante da non sottovalutare. Analogamente, con lo stesso principio, dovresti pensare anche ai mobili e tutto l’arredamento interno: dovresti inserire solo lo stretto necessario.

Ogni cosa in più occupa spazio e potrebbe dare una sensazione soffocante. Per evitare ciò, è essenziale applicare questa regola negli spazi comuni, ossia quelli in cui si prevede di trascorrere la maggior parte del tempo con amici o parenti. Le camere da letto potranno essere più piccole, soprattutto se verranno sfruttate solo per dormire.

Decisioni che permettono un certo comfort

A volte è piuttosto difficile capire di cosa si ha bisogno per rendere accogliente lo spazio interno. Tuttavia, molto spesso ciò può essere garantito grazie a piccoli dettagli. Progettare la propria casetta in legno non fa eccezione. Non c’è bisogno di cercare soluzioni stravaganti, a volte può bastare una cosa così semplice come l’illuminazione all’ingresso o un terrazzo dove trascorrere le proprie serate o, semplicemente, leggere un libro godendosi la tranquillità della natura. Per vivere meglio all’interno della propria casa, si consiglia di installare finestre di grandi dimensioni, che ti permetteranno di goderti al meglio il panorama e permetteranno alla luce naturale di entrare ed illuminare le stanze (anche una casa piccola può avere grandi finestre).

Per quanto riguarda lo spazio interno, non c’è niente di meglio che un bel camino caldo acceso, per riscaldare le fredde giornate invernali. Il camino è in grado di creare un’atmosfera accogliente, aiuta a riscaldarsi e permette di vivere la propria casa anche nei giorni più freddi.

Naturalmente, se la casetta in legno da giardino sarà abitata solo nel periodo estivo, l’installazione di tale elemento non sarà obbligatoria. Per compensare la mancanza, sarà possibile installare un falò o una griglia all’aperto, dove potrai trovarti con amici e parenti.

Se cerchi un po’ di intimità, non dovresti aver paura di sperimentare; tuttavia, i dettagli più semplici saranno di certo i più utili. Un’illuminazione adeguata o qualche piccolo oggetto potranno creare un’atmosfera unica. La cosa più importante a cui prestare attenzione è il tipo di casetta in legno da scegliere e lo stile dell’ambiente che vorrai realizzare, affinché tu possa creare una cosa che ti piaccia, dove non vedi l’ora di arrivare per rilassarti e dimenticare tutte le preoccupazioni quotidiane.