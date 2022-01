Venerdì 14 gennaio sciopero nazionale di 4 ore: possibili cancellazioni e ritardi nei trasporti

Sciopero nazionale di 4 ore venerdì della prossima settimana, 14 gennaio 2022, indetto dai sindcati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal. I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse

In provincia di Pisa dalle 11,59 alle 15,59 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi. Quattro ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici.

Nella città di Firenze dalle 18 alle 22 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi. Quattro ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici

Nelle province di Livorno, Lucca, Pistoia e nel bacino di Montecatini Terme dalle 17,30 alle 21,30 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi. 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici

Nella provincia di Prato, Arezzo, Siena e Grosseto, e nel bacino di Empoli, Piombino – Val di Cornia e per il servizio Firenze extraurbano dalle 17 alle 21 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante, verificatori, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi. 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici

Nella provincia di Massa Carrara dalle 11 alle 15 per addetti al movimento e personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi. 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici

La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.

Lo sciopero è stato indetto per protestare in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl).

Per informazioni l’azienda invita i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (lunedi -domenica 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui canali social Twitter: @AT_Informa e Facebook: Autolinee Toscane

La percentuale di adesione all’ultimo sciopero ad Autolinee Toscane indetto da Filt Cgil e Uil Trasporti è stata del 35,95%.