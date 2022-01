Sciopero dei trasporti, ecco gli orari a rischio

Possibili disagi per lo sciopero di quattro ore dei bus in programma venerdì (14 gennaio), indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl trasporti, Ugl Autoferro Faisa Cisal.

Disservizi che potrebbero sommarsi a quelli legati al già decimato numero di autisti a causa del Covid e considerando che la percentuale di adesione all’ultimo sciopero ad Autolinee Toscane indetto da Filt Cgil e Uil Trasporti è stata del 35,95%. La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà infatti dal livello di adesione allo sciopero, indetto per protestare in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo del Ccnl autoferrotranvieri internavigatori.

Lo sciopero è così articolato: per la provincia di Pisa dalle 11,59 alle 15,59 riguarderà gli addetti al movimento e il personale viaggiante alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi: 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici. Nella città di Firenze dalle 18 alle 22 sarà valido per gli addetti al movimento e al personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi mentre 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici. Nelle province di Livorno, Lucca, Pistoia e nel bacino di Montecatini andrà avanti dalle 17,30 alle 21,30 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi e sempre 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici.

Nella provincia di Prato, Arezzo, Siena e Grosseto, nel bacino di Empoli, nel bacino di Piombino – Val Di Cornia e per il servizio Firenze extraurbano andrà avanti dalle 17 alle 21 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante, verificatori, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi mentre 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici. Infine nella provincia di Massa Carrara sarà in vigore dalle 11 alle 15 per addetti al movimento e personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi e 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici.

Per informazioni è possibile consultare il sito at-bus.it, oppure chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800 14 24 24 dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24.

