Coronavirus, domani mancheranno 54 autisti

Anche per la giornata di domani (15 gennaio), a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando anche molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

In questo momento sono 659 le assenze causate, direttamente o indirettamente, dalla pandemia Covid-19. Nel Dipartimento Sud è prevista l’assenza complessiva di 116 autisti, di cui 53 a Siena, 31 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 7 a Piombino. Nel Dipartimento Nord, 171 autisti saranno assenti causa malattie, infortuni, covid: gli autisti assenti a Massa Carrara saranno 27, 47 a Lucca, 54 Pisa e 43 a Livorno. Le assenze comportano che X turni guida rimarranno scoperti: 9 a Massa Carrara, 15 a Lucca, 25 a Pisa e 10 a Livorno. Per il Dipartimento Centro sono 372 gli autisti assenti: 277 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 39 a Pistoia e 56 tra Prato ed Empoli.

Autolinee Toscane continua a fare di tutto per garantire le corse essenziali, rimodulando la programmazione del servizio e dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari.

Di seguito l’elenco delle criticità previste. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili. Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (clicca qui) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.

Urbano Lucca. Lam Blu, nel pomeriggio una corsa in meno su 5; Lam Rossa: tutto il giorno soppressa 1 corsa su 3; Lam Verde: metà frequenza al mattino

Linea 53: soppresse le corse delle 11,45 piazzale Verdi-S. Maria del Giudice e delle 12,16 S. Maria del Giudice-piazzale Verdi.

Urbano Viareggio. Linea 21 metà frequenza tutto il giorno; linea 27 soppressa ultima corsa delle 20; linea 31 metà frequenza dalle 14 in poi.

Extraurbano. Linea E8: soppressa corsa delle 9,50 Lucca-Altopascio; linea E8: soppressa corsa delle 11 Altopascio-Lucca; linea E10: soppresse corse delle 6,35 Lugliano – Fornoli + 1 delle due corse delle 7,05 Fornoli Fs – Lucca; Linea E10: soppressa una delle due corse delle 13,05 Lucca-Fornoli Fs-Bagni di Lucca; Linea E35: soppressa corsa delle 12,25 Pietrasanta-Forte dei Marmi-Seravezza-Pietrasanta.

Pisa. Servizio urbano. Riduzione delle frequenze di servizio per tutte le linee. Soppressioni in tutte le fasce orarie da inizio a fine servizio.