Enel posa la fibra, ore senza corrente elettrica in alcune frazioni

Per lavori di posa in opera della fibra ottica, sono in programma interruzioni di energia elettrica in alcune frazioni del comune di San Miniato. La corrente, nel giorno dei lavori, mancherà dalla mattina e fino a metà pomeriggio.

Dalle 9 alle 16,30 infatti, l’erogazione dell’energia elettrica sarà interrotta venerdì 14 gennaio a La Serra, lunedì 17 gennaio a Bucciano e martedì 18 gennaio a Balconevisi.

L’avviso dei lavori sarà affisso nelle vie interessate.