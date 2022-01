Compravendita immobiliare, dare il giusto valore per una esperienza positiva

Il contesto storico di riferimento ha portato ad una svolta nel settore immobiliare, diverso da quanto ipotizzato. In effetti, la crisi del 2020 messa in atto dalla pandemia ha messo il settore immobiliare in una situazione particolare. Eppure, dai dati raccolti nel 2021 dall’Istat sembra proprio che sia accaduto qualcosa di diverso.

La compravendita immobiliare ha subito un rialzo, complice il fatto di volersi riscattare. Le persone desiderano avere una casa più grande e uno spazio all’aperto, così da poter passare del tempo in armonia. Oggi si lavora da casa, si sta molto di più all’interno di un appartamento ed è proprio per questo che non devono mancare i comfort assoluti.

Facciamo chiarezza? Nel settore immobiliare la compravendita delle case ha registrato un +6,1% rispetto al 2020 nello stesso periodo. Nella seconda parte del 2021, la compravendita è aumentata del 5,1% con un +76,0% se visto su base annua.

L’Istat invita tutti a non farsi prendere da facili entusiasmi, ma è anche vero che i segnali sono positivi e le persone hanno voglia di mettersi in gioco. È sempre così, davanti ad un momento di forte crisi e grande incertezza, si attua un meccanismo particolare nella mente delle persone che rivoluziona il modo di vedere le cose. I cali del 2020, inevitabili a causa dello scoppio della pandemia da Covid 19, si sono presi una rivincita nel 2021 quando le compravendite hanno trovato un equilibrio inatteso.

Il fattore ancora più positivo si basa sul fatto che questo sia un trend in crescita in tutte le zone in Italia. Nord e Sud incontrano il Centro, ritrovando positività anche sulle Isole Maggiori.

Una crescita a 360° soprattutto nelle richieste di mutui, grazie anche ad un adeguamento dei tassi che ha coinvolto altresì il pubblico giovanile. In termini di numeri, i finanziamenti hanno registrato un aumento del 2,8%, chiudendo la prima metà del 2021 con un incremento che ha lasciato senza parole.

Ma come fare perché una compravendita sia adeguata al mercato e alle proprie necessità? Il valore immobili è uno dei fattori fondamentali per mandare avanti un processo, senza intoppi e accontentando tutti i soggetti interessati. Dove.it è una agenzia immobiliare tecnologica, presente su tutto il territorio italiano che ha rivoluzionato la compravendita. Ed è proprio rivolgendosi ad un esperto del settore che si potrà ottenere il giusto valore immobiliare, per vendere o comprare la casa dei sogni e mantenere alto questo trend inarrestabile, anche nel 2022.

Chi desidera vendere lo fa per cambiare casa, luogo di residenza e dare priorità ad alcuni aspetti per il proprio benessere. Dall’altra parte, chi desidera comprare ha la voglia di poter vivere nella casa dei suoi sogni senza rinunciare a nulla. Se è vero che la pandemia ha portato dei disagi inimmaginabili, le persone si sono rese conto che guardare al futuro sia molto meglio di restare seduti ad aspettare.