Tinghi Motors, a Empoli il progetto pilota per la mobilità 100 per cento elettrica in car sharing

È stato lanciato stamattina (21 gennaio) il progetto Car Sharing 100% elettrico Mobilize, il nuovo servizio pubblico di Empoli erogato dal Gruppo Renault, in partnership con la Concessionaria Tinghi Motors rappresentata dal brand manager Enrico Ammirati: entrambi presenti all’iniziativa insieme a Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alla Smart City di Empoli, Edmondo Pietranera, direttore di Mobilize Italy, Walter Buccelli, direttore generale di Enegan e Roberta Scardigli, dirigente del settore lavori pubblici. Presente anche l’Empoli Fc Ladies con Domenico Aurelio, direttore sportivo.

Come punto per l’attuazione del nuovo modello in Toscana è stata scelta proprio la città di Empoli che diventa così capofila del progetto di car sharing elettrico.

In esposizione due delle macchine del nuovo servizio 100 per cento elettrico che parte immediatamente: nei prossimi giorni una flotta di ben quindici Zoe E-Tech Electric sarà disponibile su territorio comunale.

Come funziona il servizio

Le istituzioni locali hanno collaborato con entusiasmo all’iniziativa, mettendo a disposizione 10 stazioni totalmente dedicate al Car Sharing 100% Elettrico, dove i clienti potranno prelevare e riconsegnare le vetture in qualsiasi ora e giorno della settimana. Il car sharing 100% elettrico Mobilize-Share utilizza la formula denominata Station Based Round Trip, soluzione di mobilità che si contraddistingue per la riconsegna della vettura, a fine corsa, proprio nella stessa stazione di parcheggio in cui è iniziato il servizio, quindi con il vantaggio di trovare sempre un posto auto a fine corsa.

Grazie all’App Share by Mobilize dedicata al nuovo servizio, l’utente iscrivendosi può verificare la disponibilità della vettura, il livello di ricarica e prenotare la Renault Zoe E-Tech Electric nella stazione più vicina, secondo le proprie esigenze.

Sono 15 le vetture a disposizione, costantemente monitorate da personale dedicato, garantendo sempre un corretto livello di ricarica della batteria. Inoltre, particolare attenzione è prestata all’aspetto legato alla sanificazione e pulizia delle vetture, anche nel rispetto dell’esigenza sanitaria attuale.

I vantaggi per l’utilizzatore del servizio all’interno dei Comuni che aderiscono all’iniziativa sono molteplici: parcheggi gratuiti sulle strisce blu, possibilità di percorrere le corsie preferenziali e libero accesso alla Ztl, ma soprattutto non inquinare.

Il servizio nel dettaglio

Il servizio consiste nella messa a disposizione di autovetture elettriche per tutti coloro che ne necessitino una. I clienti potranno usufruirne scaricando e iscrivendosi all’app Share my Mobilize dove verificheranno direttamente la disponibilità della vettura Renault Zoe E-Tech Electric nella stazione a loro più vicina per poi prenotarla. Le istituzioni locali, infatti, hanno collaborato fornendo dieci stazioni totalmente dedicate al Car sharing 100% elettrico in cui i clienti potranno prelevare e riconsegnare le vetture a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana.

Le Zoe elettriche sono quindici in totale, costantemente monitorate da personale dedicato che garantirà sempre un corretto livello di ricarica della batteria, oltre che una sanificazione e pulizia accurata nel rispetto delle normative legate all’esigenza sanitaria attuale. Il Mobilize-Share utilizza la formula denominata Station Based Round Trip”, soluzione di mobilità che si contraddistingue per la riconsegna della vettura, a fine corsa, proprio nella stessa stazione di parcheggio in cui è iniziato il servizio, quindi con il vantaggio di trovare sempre un posto auto al rientro.

Proprio il rappresentante di Mobilize Italy, Edmondo Pietranera ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di supportare questa iniziativa di mobilità moderna e sostenibile ad Empoli. Durante i lavori di progettazione e realizzazione abbiamo apprezzato la sensibilità dell’Amministrazione, la qualità dei servizi offerti ai cittadini e l’attenzione al proprio territorio, risorsa di grande qualità da rispettare e valorizzare. In particolare, abbiamo trovato tutto questo in piena sintonia con la nostra missione ed il nostro modus operandi. Tinghi Motor, con la tecnologia Mobilize e le vetture ad emissioni zero del Gruppo Renault, è il nostro partner di riferimento sul territorio, opererà il servizio di car sharing con l’attenzione e la qualità che lo caratterizzano da sempre, garantendo inoltre il supporto e la consulenza a tutte le aziende ed operatori turistici locali che vogliano intraprendere progetti di mobilità alternativa e sostenibile”.

Enrico Ammirati, brand manager di Tinghi Motors aggiunge: “Siamo fieri dell’opportunità di gestire il primo car sharing 100% ecosostenibile della Toscana. Da sempre la nostra Concessionaria è interessata alle tematiche della mobilità sostenibile e impegnata a valorizzare il nostro territorio”

Gli interventi

Antonio Ponzo Pellegrini, assessore allo sviluppo economico di Empoli, spiega: “Si parla spesso di mobilità alternativa, di sostenibilità per l’ambiente, ma riuscire a coniugare questi valori con le esigenze quotidiane dei cittadini non è banale. Questo servizio rappresenta, specie per un territorio esteso e ad alto tasso di circolazione come Empoli, 120mila auto al giorno che attraversano la città, un’innovazione che consente la comodità della macchina senza i costi del parcheggio, le limitazioni della Ztl, e soprattutto senza emissioni in atmosfera! È un servizio che affianca le altre forme di mobilità, bike sharing, mezzi pubblici, piste ciclabili, ampliando l’offerta in maniera complementare e consentendo ad ognuno, concretamente, di rinunciare all’automobile facendo del bene all’ambiente e migliorando la vita di ogni giorno”.

Walter Bucelli, direttore generale di Enegan, dichiara: “Siamo molto soddisfatti di essere stati selezionati tra gli operatori presenti sul mercato in questo progetto dal brand Mobilize. Vista la nostra natura e la nostra filosofia, costantemente orientata e focalizzata ai temi della sostenibilità, non possiamo che essere felici di rappresentare parte attiva in progetti di questo tipo che valorizzano l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Grazie all’iniziativa Mobilize, da oggi Empoli sarà ancora più green. Siamo orgogliosi di poter contribuire, anche noi, allo sviluppo della mobilità elettrica sul territorio”.

Infine Roberta Scardigli, dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Empoli, commenta: “L’ufficio è soddisfatto di attivare un servizio davvero importante, ad alta sostenibilità e fruibile da parte di tutti i cittadini che si muovono per lavoro o per altre necessità nel tessuto urbano di Empoli. Questo nuova forma di mobilità consentirà anche un utilizzo maggiore del treno sapendo di trovare in stazione un servizio altamente all’avanguardia con cui potersi spostare in tranquillità, sviluppando sistemi di mobilità integrata”.

I punti di ritiro

I dieci punti di ritiro del car Sharing a Empoli sono: ospedale (due vetture, Viale Boccaccio 22, direzione uscita dalla città), stazione (due vetture, Via Roma 22, lato destro senso di marcia), Palaexpo (una vettura, Via C. Battisti direzione entrata città), centro storico (una vettura, Piazza del Popolo parcheggi blu), polo scolastico (una vettura, via Bonistallo 43 Piazzetta “Oasi Dolce”), polo tecnologico (due vetture, Via Piovola 138, parcheggio pubblico Sesa), zona industriale Terrafino (due vetture, Via 1° Maggio 47, parcheggio uscita città vicino la rotatoria), Usl/Ponzano (una vettura, Via Serravalle a San Martino angolo viale delle olimpiadi prima dello stop), base operativa di ricarica (Via L. Giuntini 43/B),.