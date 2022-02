Gli operatori internazionali alle Fiere di Milano, con greenpass base e vaccini

“Esprimo grande soddisfazione a nome di tutto il comparto calzaturiero per la scelta lungimirante del governo di consentire anche ad operatori internazionali con vaccini non autorizzati da Ema di partecipare alle fiere italiane mediante il Green pass base, ovvero test antigienico rapido o molecolare”.

Lo afferma Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam, la manifestazione internazionale di riferimento per il settore calzaturiero in programma dal 13 al 15 marzo 2022 alla Fiera Milano Rho, sul decreto Covid approvato

“È stato con intelligenza superato un gap normativo che rischiava di tagliare fuori molti buyer e visitatori provenienti in particolare da Russia, Cina, Nord Europa, Medio oriente e mercati emergenti strategici per la filiera delle calzature e del Made in Italy in generale – aggiunge – A poco più di un mese dalla partenza di Micam, registriamo dunque una buona notizia per tutta la filiera duramente provata dalla crisi pandemica che sta lentamente recuperando per tornare ai valori pre-covid. Ora le aziende potranno approcciarsi alla fiera con maggiore convinzione per non perdere le opportunità commerciali di un settore che, con un fatturato di oltre 14 miliardi di euro e 80.000 addetti è cruciale per l’economia del nostro Paese””