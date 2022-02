Lineapelle in presenza per “infondere ottimismo e senso di rinascita”

Dal 22 al 24 febbraio, a Fieramilano Rho, ritorna Lineapelle: l’edizione numero 99, nei suoi tradizionali padiglioni espositivi, vuole garantire a espositori e visitatori un’esperienza fieristica nella massima sicurezza in relazione a tutti i protocolli anti covid e aprendo le sue porte anche ai buyer non vaccinati con vaccino Ema (Sputnik, Sinovac, Soberana, Covaxin) purché presentino un tampone negativo (leggi anche).

L’apertura dei Corridoi Verdi rafforza l’importanza strategica della decisione di Lineapelle 99 di confermare il suo svolgimento da martedì 22 a giovedì 24 febbraio. La community di Lineapelle “è pronta per andare alla scoperta delle collezioni Primavera Estate 2023 sviluppate all’insegna di una creatività e di una ricercatezza sostenibile, concetti nei quali si fondono perfezione estetica e rivoluzionarie applicazioni di trattamenti, rifinizioni e colori. Il tutto, alla luce della volontà di infondere ottimismo e senso di rinascita”.

Sono oltre 950 gli espositori (per due terzi italiani) provenienti da 31 Paesi, il 30% in più rispetto all’edizione di settembre 2021, l’ultima svolta in presenza. Un numero non molto lontano da quello pre covid. Tra questi, le concerie presenti sono quasi 500; oltre 300 gli accessoristi e componentisti; 100 i produttori di tessuti e sintetici.

Il ramo economico rappresentato dai settori espositivi di Lineapelle 99, tra domanda e offerta internazionale, vale 150 miliardi di dollari e dà lavoro a circa un milione e mezzo di persone. L’insieme degli espositori italiani fattura circa 8 miliardi di euro l’anno, di cui il 70% proviene dall’export.

Protagonista del salone è un’eccellenza riconosciuta del made in Italy: la “pelle italiana”, sinonimo di altissima qualità e sostenibilità, strumento indispensabile per le produzioni di alta gamma destinate al consumo internazionale. Un’eccellenza che detiene primati produttivi incontestabili (il 22% sul totale globale, il 65% rispetto a quello europeo) e inarrivabili sotto il profilo degli standard tecnici, ambientali e di responsabilità sociale. Un settore, quello conciario, che, seppur colpito pesantemente dalla pandemia, ha continuato a investire in ricerca e a innovarsi.

Le tre consuete Aree Trend (padiglione 9, 13 e 22) presenteranno oltre mille campioni di materiali, accessori e componenti sviluppati dagli espositori alla luce delle tendenze stilistiche per l’Estivo 2023 elaborate dal Comitato Moda Lineapelle. Tendenze che saranno approfondite durante una serie di seminari a ingresso libero al Fashion Theatre. Torna, dopo il debutto di settembre 2021 e alcune significative presentazioni internazionali, il progetto ideato da Lineapelle dedicato all’Innovazione Responsabile. Al padiglione 11 sarà affiancato da uno spazio dove i visitatori potranno scoprire le ultime frontiere della Manufacturing Technology in relazione alla customizzazione di materiali e prodotti.

Dalla Corea del Sud arriva a Milano il progetto Shift to Regenerative Mobility, risultato di un progetto ad altissimo contenuto innovativo, frutto di due anni di collaborazione tra Lineapelle e Hyundai Transys (produttore globale di parti per auto e affiliata di Hyundai Motor Group). Al padiglione 9 sarà esposta e presentata una concept car con interni in pelle, esempio evoluto e futuribile di “mobilità rigenerativa.

Amici per la pelle torna, al padiglione 9. Il tema del concorso creativo riservato agli studenti delle scuole medie nei distretti italiani della pelle è Olympic Tan – La Pelle nello Sport.