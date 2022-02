San Miniato, possibili disagi per lavori sulla rete idrica

Lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato. Giovedì (24 febbraio) dalle 8,30 alle 12,30 sarà quindi sospesa l’erogazione idrica in località La Scala in particolare in via Palagetto, via Filangeri, via Covina (nel tratto compreso tra i civici 6-50 e 11-25) e via Trento (nel tratto compreso tra i civici 1-49 e 2-90).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì (25 febbraio= con le stesse modalità. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero verde 800 983 38.