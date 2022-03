Scuola lavoro, accordo tra Cattaneo e Cgil per diffondere sicurezza e competenze

Negli ultimi tempi è stato al centro delle cronache. E anche di qualche manifestazione in piazza dei ragazzi. Ma il progetto di scuola lavoro è una risorsa importante per i ragazzi, specie nelle scuole più “professionalizzanti”.

All’istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato è ripartita la collaborazione con il sindacato Cgil. Il programma scuola lavoro, tecnicamente ricade nell’acronimo Pcto, è stato studiato in maniera congiunta. Prevede la durata di 4 ore distribuite su due giorni e vuole far acquisire le conoscenze base in tema di lavoro.

In questi due giorni vengono illustrate le diverse tipologie di contratti di assunzione, il ruolo dei Centri per l’impiego, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i diritti e i doveri delle lavoratrici e dei lavoratori. Durante questo percorso di “conoscenza” viene fornito agli studenti del materiale relativo agli argomenti trattati.

L’accordo con la Cgil risale al 2017, poi lo scorso anno con la pandemia in corso c’è stato uno stop temporaneo. Ma adesso si riparte, con grande soddisfazione sia da parte della scuola che del sindacato: “Il Cattaneo – spiega il dirigente scolastico Alessandro Frosini – lavora da anni per una alternanza scuola lavoro di qualità. Significa che l’esperienza dei Pcto deve essere fatta in aziende idonee dal punto di vista della sicurezza, dell’accoglienza, dell’apprendimento di competenze disciplinari e trasversali. Per questo abbiamo realizzato, fin dal 2017, un accordo con la Cgil, aperto a tutte le sigle sindacali. Due sono gli obiettivi: il primo è fare in modo che i nostri studenti siano formati anche dal punto di vista dei diritti sindacali e della conoscenza dei contratti collettivi di lavoro, il secondo è permettere alle strutture sindacali di segnalare casi in cui si siano riscontrati comportamenti non corretti di enti o aziende verso gli stagisti. Dopo quasi due anni di attività ridotta a causa della pandemia, riparte l’alternanza e quindi riprende anche la collaborazione fra Cattaneo e organizzazione sindacale”.

Durante la prima giornata, all’istituto sanminiatese è arrivata Tania Benvenuti, segretaria provinciale della Cgil, che ha trovato ragazzi preparati, incuriositi e vogliosi di conoscere molti aspetti meno conosciuti dell’universo lavoro: “Per noi è un accordo straordinario – sottolinea Benvenuti – perché per la prima volta si pone il tema della voce sindacale e dei lavoratori nei Pcto. Abbiamo parlato anche coi ragazzi delle due morti in alternanza scuola lavoro che si sono purtroppo registrate di recente, sono stati messi davanti a un problema che non apparteneva loro. Debbo dire che il Cattaneo da questo punto di vista forma già i ragazzi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, è un esempio. Siamo contenti di quest’esperienza e abbiamo trovato i ragazzi e le ragazze più attenti degli anni passati, mi hanno lasciato un grande entusiasmo con tante domande e partecipazione. Ho notato anche una grande maturità. Probabilmente il periodo di pandemia ha portato grande curiosità di discutere e di confrontarsi. Noi ci crediamo molto”.