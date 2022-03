Guerra in Ucraina, la Cia Agricoltori: “Dobbiamo chiedere a gran voce la pace”

“Dobbiamo mobilitarci. Dobbiamo protestare. Dobbiamo chiedere a gran voce la pace”.

Giovanna Landi, presidente dell’associazione nazionale pensionati Cia-Agricoltori italiani della Toscana Nord sottolinea l’importanza delle manifestazioni che si stanno svolgendo in tutta Italia, ma anche della mobilitazione della popolazione del territorio, pronta a dare un aiuto al popolo ucraino.

“Di fronte a quello che sta accadendo – prosegue Landi – non si può non provare sgomento, dolore e indignazione. Ci troviamo, purtroppo, ancora una volta di fronte a una guerra, con tutte le sofferenze che questa comporta. Sono fermamente convinta che le guerre, come la stessa storia dimostra, non risolvano niente e che aggravino solo le controversie tra le nazioni, innescando processi di azioni militari che presto sfuggono al controllo”.

L’Anp-Cia Toscana Nord è impegnata, ovviamente, nella promozione dei valori della pace, ma anche e soprattutto nella solidarietà, pertanto invita ad aderire alle iniziative per la pace e per gli aiuti umanitari, così come a dare il proprio contributo per l’accoglienza dei profughi in fuga. «In una situazione tanto drammatica – conclude Giovanna Landi – l’unica consolazione è quella di vedere come la gente si stia mobilitando per dare un aiuto concreto a una popolazione in così forte difficoltà. Le raccolte di beni di prima necessità, la richiesta di alloggi e di ricoveri non restano mai inascoltati e il mio auspicio è che questa cordata di solidarietà che caratterizza il nostro territorio da sempre, anche in questa tragica occasione dimostri di esistere e di poter fare la differenza nel suo piccolo”.