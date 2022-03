Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno cerca un immobile da acquistare a San Miniato

Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno è alla ricerca di un immobile da acquistare a San Miniato, che sarà destinato a ospitare gli attuali uffici di Ponte a Egola. Per questo, l’ente ha pubblicato sul proprio sito un avviso per manifestazione d’interesse conoscitiva del mercato. In particolare, il Consorzio è interessato ad acquisire un immobile che possa ospitare gli uffici consortili ma dove sia possibile organizzare anche gli spazi per le attività legate alla Sezione gestione diretta (officina, ricovero mezzi, magazzino).

La destinazione d’uso deve quindi consentire l’accoglimento degli uffici dell’ente aperti al pubblico (destinazione d’uso direzionale) e le attività della gestione Diretta (destinazione d’uso industriale/artigianale). L’immobile deve essere in grado di ospitare circa 14 – 18 dipendenti, tra tecnici ed amministrativi e circa 4 operai. Deve avere a disposizione, orientativamente, circa 500 metri quadri per gli uffici (anche su più livelli), oltre a 200 metri quadri da destinare a locali operativi e 700 metri quadri di superficie scoperta pertinenziale esclusiva.

Situato nel Comune di San Miniato l’immobile deve essere facilmente raggiungibile dalle principali vie di comunicazione e dalla FiPiLi, e accessibile agevolmente anche dalle macchine operatrici e dai mezzi pesanti, “carrellone” trainato da motrice compreso. Dovrà inoltre essere disponibile abitabile/agibile entro dicembre 2022. I soggetti interessati, possono presentare al Consorzio la manifestazione d’interesse in relazione a uno o più immobili o porzioni di immobili che presentino le caratteristiche richieste.

Per candidarsi, è necessario far pervenire al Consorzio 4 Basso Valdarno la propria la propria manifestazione d’interesse all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec): segreteria@pec.c4bassovaldarno.it, entro il prossimo 6 aprile alle 12. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito.