Terre di Pisa alla Fiera del Cicloturismo, con la Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Pisa ha portato uno stand griffato Terre di Pisa alla prima edizione della Fiera del Cicloturismo, a Milano il 12 e 13 marzo alla Fabbrica del Vapore. Una kermesse internazionale interamente dedicata agli appassionati di viaggi in bicicletta alla quale la Camera di Commercio ha deciso di partecipare per qualificare la destinazione pisana anche in chiave cicloturistica e presentare la nuova brochure realizzata per l’Ambito turistico Terre di Pisa interamente dedicata al turismo all’aria aperta dal quale ci si attende la ripartenza del settore.

Nel programma della manifestazione, la Camera di Commercio ha presentato le Terre di Pisa come meta ideale del viaggiare sulle due ruote anche grazie ad un video realizzato ad hoc per presentare l’emozione di arrivare in bicicletta direttamente sulla fantastica terrazza del Palazzo senza tempo, l’opera avveniristica che l’architetto Mario Cucinella ha realizzato a Peccioli. Il comparto che ha un discreto valore economico: in Italia, secondo uno studio di Unioncamere e Legambiente, il settore del cicloturismo vale 7,6 miliardi di euro ed è in sensibile crescita in vista della bella stagione e dell’allentamento della pandemia.

Foto 2 di 2



“La destinazione Terre di Pisa – racconta Valter Tamburini, commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa -, forte dei suoi mille chilometri di percorsi mappati e grazie alla bellezza e straordinaria varietà dei contesti paesaggistici, può giocare un ruolo rilevante nel settore del cicloturismo. È però necessario non solo valorizzare questo potenziale con azioni mirate di promozione, ma anche qualificarlo con servizi ed offerte di qualità. La partecipazione a questa prima edizione della fiera è stata utile anche per confrontarsi con altri operatori, con altre destinazioni e trarre spunti interessanti per affinare il lavoro futuro”.