Diodo led: tutto quello che c’è da sapere

Cos’è il Diodo Led?

L’acronimo del diodo LED, è Light Emitting Diode, ossia un diodo classico ad emissione di luce. Questo strumento non è altro che un componente elettronico con le stesse funzioni del diodo al silicio, con all’interno anch’esso un’ unione P-N realizzata tramite arsenuro di gallio o fosforo di gallio.

I diodi Led sono progettati e realizzati per avere una tensione compresa tra 1.5Volt e 3.2Volt. Questa fascia precisa di tensione riesce a consentire il passaggio di corrente che varia da 10 a 30 mA all’interno della sua giunzione.

Come funziona e da cosa è composto un diodo led?

Il funzionamento dei diodi Led si basa sull’attivazione di una giunzione p-n, formata da una struttura di base costituita da componente elettronici che prende il nome di semiconduttori. Ogni diodo è realizzato con da due pin di connessione, uno lungo e uno corto. Quello lungo è collegato al polo positivo, quello corto è collegato al polo negativo ciò permette il passaggio della corrente.

Per capire come funziona il LED bisogna riuscire a comprendere anche i diversi componenti che lo formano. I principali elementi sono cinque.

I primi elementi sono anodo e catodo che hanno la funzione dei due pin di collegamento. Mentre l’anodo viene utilizzato da polo positivo, il catodo serve come polo negativo.

Il secondo elemento è la cupola riflettente che si trova sopra il telaio e, come potrai dedurre dal nome, è la parte responsabile di riflettere la luce del colore emesso dal semiconduttore.

Come terzo elemento abbiamo i LED, a seconda della loro tipologia, avranno uno o tre cristalli semiconduttori e ciò varia in base alla loro capacità di produrre un singolo colore o una combinazione in RGB.

Il filo conduttore è un altro componente fondamentale, attraverso questo filo conduttore la corrente viene trasmessa al semiconduttore al suo interno, questo processo serve per trasformare l’energia in luce.

Ultimo componente, ma non per importanza è sicuramente la capsula, uno strato trasparente che serve per coprire e proteggere il resto dei componenti del LED.

Il LED è un componente elettrico fatto di arseniuro di gallio o fosfuro di gallio che ha una giunzione di tipo "P-N". L'emissione di luce avviene quando il dispositivo viene acceso rapidamente e con una piccola corrente, tra 10 e 30mA a seconda del tipo di LED utilizzato.

Invece di un filamento di tungsteno, che era usato nelle luci ad incandescenza, questo tipo usa semiconduttori come il silicio per produrre luce

Un diodo ha un metodo specifico di funzionamento. Quando si applica una tensione negativa al catodo e una tensione positiva all’anodo, permette all’elettricità di passare attraverso di esso. Di conseguenza, quando la polarità della corrente è invertita, il diodo chiude il flusso di elettricità.Includere sempre una resistenza in serie con un LED mentre lo si utilizza. Questo aiuta a limitare la corrente che lo attraversa e lo protegge dai danni. Inoltre, la caduta di tensione alla fine di un led può variare da 1,1 a 1,6 V, in base alla lunghezza d’onda della radiazione (ovviamente a lunghezze d’onda più corte, c’è una maggiore