Il Comune di Santa Maria a Monte assume 5 persone

Il Comune di Santa Maria a Monte è pronto ad assumere 5 persone, 2 in area amministrativa e gli alti in altri 3 settori. “Con l’approvazione del fabbisogno del personale 2022-2024 – spiega infatti il Comune – Santa Maria a Monte ha stabilito il piano delle prossime assunzioni per dotare la macchina comunale di nuovo personale per migliorare i servizi ai cittadini, recuperare i posti che si sono resi vacanti e affrontare al meglio le conseguenze delle varie emergenze che stiamo vivendo”.

Sono quindi previsti concorsi per la copertura di un posto di categoria D in area amministrativa, uno in area tecnica e uno contabile e due posti di categoria C in area amministrativa e vigilanza.

Il concorso di categoria D area amministrativa era già stato pubblicato nel 2020 e sospeso a causa dell’emergenza Covid. Le prove scritte sono state riprogrammate per il 29 marzo alle 14,30.

Per il posto di categoria D area tecnica il bando è già in pubblicazione e reperibile sul sito del comune. Le prove di svolgeranno il 22 aprile alle 14,30. Gli altri concorsi si terranno nei prossimi mesi e i bandi verranno e saranno reperibili sul sito del comune di Santa Maria a Monte.