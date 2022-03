Guidando per circa 16 ore, percorreranno quasi 1600 chilometri per arrivare in Polonia, vicino al confine con l’Ucraina. Come da cronoprogramma (leggi), i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto hanno terminato il turno di servizio alle 8 di questa mattina 28 marzo e un paio di ore dopo erano già in viaggio.

Sono partiti dal piazzale di una delle aziende che ha messo 4 furgoni e un’automobile a loro disposizione per formare il convoglio che sta trasportando una parte di aiuti umanitari raccolti dalle Misericordie Pisane. Ad attenderli ci sarà personale delle Misericordie che si occuperà dello scarico e della gestione, insieme a personale locale.

Nel convoglio c’è anche Riccardo Grieco, proprietario dell’impresa di Santa Croce sull’Arno che ha messo la maggior parte della liquidità necessaria all’acquisto di medicinali e beni di prima necessità.

Con lui sono partiti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Raffaele Tacchi, Alessandro Pieracci, Alessandro Sibilia, Sandro Corevi, Luca Molesti, Lilio Ceccanti, Federico Doveri, Fabio Riparbelli, Tommaso Susini.

(notizia in aggiornamento)