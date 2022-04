Il leasing per far crescere le imprese, le iniziative di Crédit Agricole

Crédit Agricole Leasing Italia, società di riferimento del Gruppo Crédit Agricole Italia per il leasing, alla luce del rifinanziamento della misura Beni strumentali “Nuova Sabatini” predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), è in prima linea per facilitare lo sviluppo del business dei propri clienti, con l’obiettivo di accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese, favorendone la transizione digitale.

A fronte del rifinanziamento del Plafond di 900 milioni di euro varato dalla Legge di Bilancio 2022, Calit sostiene le micro, piccole e medie imprese (PMI) che intendono investire per acquisire beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. Il contributo concesso dal MISE alle PMI, a fronte del finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per gli investimenti ordinari e del 3,575% per quelli relativi all’Industria 4.0.

“Con la Nuova Sabatini – dichiara Massimo Tripuzzi, direttore generale di Crédit Agricole Leasing Italia -, Crédit Agricole Leasing Italia conferma il proprio supporto nei confronti delle realtà imprenditoriali che ambiscono a potenziare la propria produttività, alla luce di un contesto macroeconomico caratterizzato dall’impellente sfida della transizione digitale. Vogliamo essere un partner di riferimento per i nostri clienti le cui necessità richiedono soluzioni tempestive. Per questo la digitalizzazione e l’innovazione rappresentano due leve imprescindibili nella strategia di business del Gruppo, attraverso cui promuoviamo uno sviluppo sostenibile del Paese, contribuendo al progresso tecnologico della società”.

Il sostegno del mercato del leasing al rilancio degli investimenti aziendali è del tutto preminente: secondo l’Associazione Italiana Leasing (Assilea), il dato del mese di febbraio 2022 (ultimo disponibile) evidenzia che oltre l’80% delle prenotazioni effettuate attraverso la Nuova Sabatini è stato in leasing, per un importo complessivo cumulato da inizio anno di 2.023 milioni di euro (73% Tecno Sabatini 4.0 per 1.479 mln e 27% Sabatini Ordinaria per 544 mln).

Nello stesso periodo (dati progressivi a febbraio 2022) sono state oltre 123 milioni le prenotazioni effettuate da Crédit Agricole Leasing Italia a valere sulla Nuova Sabatini, con una quota di mercato di oltre il 6%. Particolare attenzione nei confronti dell’Industria 4.0 che, registrando l’87% dei volumi prenotati, conferma ancora una volta di voler giocare un ruolo di primo piano a favore di una crescita produttiva, competitiva e tecnologicamente avanguardistica.

Joint venture multibrand

Intanto, in conformità con gli annunci del 17 dicembre 2021 e previo parere degli organi di rappresentanza del personale, CA Consumer Finance e Stellantis hanno firmato degli accordi vincolanti che prevedono la creazione di un leader europeo nel leasing operativo e l’acquisizione, da parte di CA Consumer Finance, del 100% del capitale di FCA Bank e Leasys Rent.

Da un lato, l’accordo prevede la creazione da parte dei due partner di un leader paneuropeo nel noleggio di auto a lungo termine attraverso l’unione di Leasys e Free2Move Lease. Oggi Leasys (363.000 veicoli in flotta a fine 2021) è una controllata di FCA Bank1 e leader di mercato in Italia, mentre Free2Move Lease (444.000 veicoli in flotta a fine 2021) gestisce l’attività di leasing di Stellantis per i marchi PSA e Opel.

Questa nuova joint venture multibrand, controllata pariteticamente da CA Consumer Finance e Stellantis, servirà tutti i clienti, sia aziende che privati, in dieci Paesi europei e mira a sviluppare una flotta di oltre un milione di veicoli entro la fine del 2026. Questa partnership esclusiva tra CA Consumer Finance e Stellantis consentirà ai due Gruppi di diventare immediatamente uno dei primi cinque player di settore in Europa.

Dall’altro lato, CA Consumer Finance acquisirà il 100% del capitale di FCA Bank2 e Leasys Rent, con l’ambizione di farne un attore paneuropeo, attivo nel settore del finanziamento auto, del noleggio e della mobilità, con un target di 10 miliardi di euro di outstanding entro il 2026.

“Sono molto soddisfatto – ha affermato Stéphane Priami, vice amministratore delegato di Crédit Agricole SA e CEO di CA Consumer Finance – dei progressi compiuti nella ridefinizione del focus della nostra cooperazione con Stellantis. L’ambiziosa partnership che stiamo costruendo insieme porterà a una crescita redditizia, sostenibile e diversificata. Il Gruppo Crédit Agricole creerà con Stellantis un leader europeo del leasing e disporrà di una piattaforma di finanziamento auto innovativa al 100% che gli consentirà di servire tutti gli attori del mercato in 18 paesi, comprese le white label, con un’offerta completa e operativa”.

Le operazioni necessarie per l’attuazione di questi accordi dovrebbero concludersi nel corso del primo semestre 2023, una volta ottenuta l’autorizzazione richiesta dalle autorità antitrust e dalle autorità di regolamentazione del mercato. L’impatto sul CET1 di Crédit Agricole SA sarà nel complesso neutro. I termini finanziari di questa transazione consentiranno inoltre a CA Consumer Finance di mantenere un livello elevato di guadagni fino al raggiungimento degli obiettivi nel 2026.