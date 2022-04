Milano Finanza Global Awards, ben 5 premi per Crédit Agricole

Il gruppo Crédit Agricole in Italia pluripremiato nell’edizione dei Milano Finanza Global Awards, dedicata al mondo del credito e della finanza italiana e organizzata da Class Editori. Sono cinque i riconoscimenti ritirati dal Gruppo nel corso della serata. Tra questi il più prestigioso assegnato nell’ambito dell’edizione appena conclusa è andato a Giampiero Maioli, responsabile di Crédit Agricole in Italia, nominato banchiere dell’anno.

Durante questo appuntamento, che da sempre vede la presenza delle istituzioni bancarie e dei maggiori esponenti della finanza italiana, Crédit Agricole Italia ha ricevuto inoltre il premio Leone d’Oro come miglior comunicazione istituzionale collegata ad un’operazione straordinaria per l’Opa Creval.

Oltre al Leone d’Oro, il Gruppo ha ottenuto un altro importante riconoscimento nella categoria creatori di valore che ha eletto Crédit Agricole FriulAdria come miglior banca del Friuli Venezia Giulia. Per la categoria innovation award accenture la Banca è stata premiata nell’ambito dei servizi finanziari per Non solo Impresa, un riconoscimento che conferma la storica attenzione del Gruppo per il mondo delle imprese e della sostenibilità.

La stessa categoria ha visto protagonista anche Agos, società leader nel credito al consumo, partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM – che si è aggiudicata il Premio per la Sustainability Challenge.

I premi sono stati assegnati in base ad un indicatore specifico calcolato dagli analisti di MF che coniuga dimensioni e risultati, con l’obiettivo di individuare gli istituti che hanno saputo abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di generare profitti.