5 cose che potrebbe essere interessante sapere sulla VPN

Lo sviluppo delle tecnologie e la crescente digitalizzazione, negli ultimi anni hanno modificato profondamente il nostro stile di vita e le nostre abitudini quotidiane. Quello che fino a poco tempo fa sembrava inimmaginabile, nel volgere di pochi lustri è diventato realtà soprattutto grazie a internet. Il world wide web ha impresso un’accelerazione mai vissuta fino a quel momento nella storia dell’umanità, sotto tanti punti di vista. Al giorno d’oggi, non c’è attività umana che non sia in qualche modo influenzata o coadiuvata da una connessione a internet. Tutti possiedono almeno uno smartphone, moltissimi non potrebbero svolgere a lungo la propria professione in assenza di una rete internet. Proprio per questo motivo, è diventato fondamentale proteggere la sicurezza e l’efficienza delle connessioni di cui ci serviamo ogni giorno, siano esse domestiche, in ambiente lavorativo o da dispositivo mobile.

VPN: 5 motivi per cui dovremmo dotarci di una rete privata virtuale

La rete privata virtuale, conosciuta anche con l’acronimo VPN, mette in sicurezza la nostra connessione e con essa tutti i dati in entrata e in uscita dal nostro PC o telefono cellulare. La spiegazione di cos’è VPN è abbastanza semplice: grazie alla rete privata virtuale, i dati sono criptati e la posizione dell’IP è mascherata, rendendo impossibile la geolocalizzazione del dispositivo dal quale ci stiamo collegando. Quali sono i vantaggi? Ce ne sono almeno cinque.

1. La VPN mette in sicurezza i nostri dati e la nostra privacy

Grazie a una VPN aumenta la sicurezza della nostra connessione e dei nostri dati: un ausilio fondamentale visto il numero crescente di reati online in Italia . Con una rete privata virtuale possiamo inviare e scambiare mail e allegati senza avere il timore che possano essere intercettati e finire in mani sbagliate.

2. La connessione è più veloce e stabile

A differenza di una rete wi-fi, una rete privata virtuale permette una connessione stabile e veloce senza il rischio di interruzioni della linea o eventuali rallentamenti dovuti a un sovraccarico di dispositivi collegati.

3. Anche all’estero puoi accedere al tuo servizio di streaming

Quando si è all’estero per lavoro o per concedersi una vacanza, può capitare di volersi concedere un po’ di tempo per continuare a vedere la propria serie TV preferita attraverso un servizio di streaming. Spesso il catalogo online di questi servizi potrebbe essere limitato dalla nostra geolocalizzazione, ma con una VPN possiamo collegarci come se fossimo sempre all’interno dei confini usuali.

4. Puoi trovare offerte uniche per i tuoi viaggi

Mascherare la provenienza del nostro IP ci dà la possibilità di navigare come se fossimo collegati da varie parti del globo. Un vantaggio innegabile, soprattutto quando si è spesso all’estero, è quello di poter accedere anche alle offerte delle diverse compagnie di viaggio o dei portali che consentono di prenotare camere e sistemazioni, diverse dal luogo dove ci troviamo nel momento in cui ci stiamo collegando.

5. Anche all’estero navighi senza restrizioni