Ddl appalti, i sindacati ai parlamentari toscani: “Serve l’obbligo della clausola sociale”

Ddl appalti, lettera aperta di Cgil, Cisl, Uil Toscana ai parlamentari toscani: “Serve un cambio di passo nella discussione alla Camera dei deputati sulla legge di iniziativa del Governo in materia di contratti pubblici”.

Nel Ddl, già approvato dal Senato, nei bandi di gara negli appalti di servizi pubblici non è prevista l’obbligatorietà di inserire la clausola sociale per tutelare l’occupazione (l’inserimento della stessa sarebbe facoltativo): una scelta “grave e inaccettabile” per Cgil, Cisl, Uil Toscana. Che ricordano un esempio dell’importanza della clausola sociale: “Nell’appalto delle pulizie e della sanificazione nel comparto sanitario toscano sono stati salvaguardati i posti di lavoro di oltre 3.000 lavoratrici e lavoratori, garantendo loro la stessa qualità e quantità di condizioni e con esse garantendo la qualità di un servizio fondamentale per garantire il diritto alla salute”.

“In Toscana senza questo tipo di clausole sociali – spiegano le sigle – ci sarebbero decine di migliaia di posti di lavoro a rischio: la maggior parte della forza lavoro riconducibile ai settori pubblici è esternalizzata negli appalti”. Sul Ddl appalti i sindacati toscani, oltre alla reintroduzione dell’obbligatorietà della clausola sociale, chiedono ai parlamentari della nostra regione di intervenire anche sul mancato adeguamento dell’articolo 177 del Codice degli appalti, sul mancato ridimensionamento delle procedure negoziate senza bando di gara, sulla mancata cancellazione del criterio del massimo ribasso.