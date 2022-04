La scorsa settimana la conceria Zabri ha ospitato gli allievi dell’Università Sant’Anna di Pisa per fare esperienza sul campo in tema di ambiente e sicurezza. Gli studenti del Master Geca – gestione e controllo dell’ambiente – sono quindi andati nello stabilimento di Fucecchio per guardare da vicino la sostenibilità applicata alle pelli.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato gli allievi del Sant’Anna e aver dato loro la possibilità di effettuare ‘in campo’ verifiche sulla conformità normativa per gli aspetti ambiente e sicurezza, documentali e in produzione – raccontano dalla conceria -. Da molti anni poniamo un’attenzione particolare alla sostenibilità, lo dimostra la rosa delle certificazioni conseguite rivolte alla sostenibilità e gli obiettivi raggiunti, dall’eliminazione completa delle coperture in amianto alla riduzione dell’utilizzo acque di processo del 30%, alla progettazione e produzione di articoli metal free, alla selezione rifiuti dove oltre il 98% del volume viene portato a recupero. Portiamo poi avanti un’accurata selezione dei prodotti chimici, oltre il 70% sono certificati Zero Discharge Hazardous Chemicals e una selezione mirata dei fornitori di materie prime, 100% certificati Leather Working Group”.

“Altri obiettivi saranno raggiunti a breve – proseguono dalla conceria -. Stiamo lavorando per portare la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili al 100%, così come una movimentazione interna elettrica al 100%. Altri obiettivi più ambizioni nel futuro prossimo sono la produzione di energia elettrica a coprire l’intero fabbisogno aziendale e l’utilizzo completo di prodotti chimici certificati Zdhc e l’eliminazione totale delle sostanze pericolose nelle acque di scarico. Abbiamo discusso questi aspetti con gli allevi del Master, speriamo di aver portato in loro curiosità e nuovi spunti di riflessione da affrontare nel futuro. Fondamentale è stato per noi aver trasmesso in loro, adesso che si stanno affacciando nel mondo del lavoro, segnali di incoraggiamento specialmente per quello che abbiamo passato e quello delicato che stiamo vivendo. Ringraziamo la Scuola Sant’Anna di Pisa per averci dato questa possibilità e la società Ergo srl per la consulenza e per aver accompagnato e seguito gli allievi”.