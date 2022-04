Mail Boxes Etc., Rete a supporto delle piccole e medie imprese, vuole aprire un nuovo franchising a Pisa. Cosa stai aspettando?

Mail Boxes Etc. sta cercando e selezionando Franchisee per aprire un nuovo Centro Servizi su Pisa, se vuoi entrare a far parte degli oltre 1600 Centri Servizi , invia la tua candidatura al più presto.

La Rete Mail Boxes Etc. sta pensando di ampliarsi nella zona di Pisa, se vuoi essere tu ad avviare una nuova attività commerciale nella tua zona, è arrivato il momento giusto. MBE sta cercando affiliati, imprenditori e imprenditrici, per allargare la propria rete in franchising.

Cosa serve? Un buono spirito imprenditoriale, attitudine alla vendita e tanta passione. Se conosci bene il tuo territorio, saprai quanto sia importante offrire un servizio adeguato di logistica. MBE offre ai propri clienti una piattaforma in grado di gestire ogni aspetto legato alla distribuzione, l’e-commerce, la stampa e il marketing.

Il tutto in maniera semplice e intuitiva. Far parte del Franchising MBE significa anche entrare non solo in una grande rete a livello nazionale e internazionale, ma anche in una grande famiglia.

Se decidi di intraprendere questa avventura, MBE ti offrirà supporto sin dalle prime fasi: intanto si occuperà della tua formazione, in aula, online e in Store, ma potrai anche avvalerti di una formazione continua per la tua personale crescita professionale nel corso degli anni. Ti offre accordi quadro competitivi, campagne di marketing a livello nazionale, innovazione e tecnologia.

MBE ti offre assistenza anche per scegliere quale sia la zona migliore su Pisa per aprire il tuo Centro Servizi, ed è in grado di affiancarti anche nella stipula del contratto di affitto e successivamente, per l’arredo del tuo Store.

Chi decide di affiliarsi a Mail Boxes Etc., sarà seguito passo dopo passo e potrà contare su un supporto costante, dalla sede, sul territorio e a distanza. Si sta parlando di un franchising con oltre 1600 centri in tutto il mondo, di cui oltre 570 in Italia. È una grande opportunità di crescita e di autonomia che non puoi lasciarti scappare. Il segreto del futuro è restare unito e trovare il giusto partner, i Centri MBE offrono sostegno agli imprenditori, supportando di fatto le piccole e medie imprese proprio attraverso la rete di servizi (in franchising e di proprietà) che è in grado di offrire.

La partnership è l’elemento distintivo per chi lavora con MBE: imprenditori indipendenti che possono contare sul sostegno di una grande famiglia.

Informati ed entra a far parte del progetto MBE in franchising