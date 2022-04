Ripresi gli incontri di Assoconciatori per illustrare la nuova piattaforma welfare

Proseguono gli incontri promossi dall’Associazione Conciatori per illustrare la piattaforma welfare rivolta a concerie ed aziende della filiera pelle e finalizzata ad orientare la politica aziendale verso meccanismi premiali consistenti in servizi ai dipendenti, in alternativa ai premi in denaro.

Abbonamenti, buoni benzina, buoni spesa presso supermercati, palestre, voucher per libri di testo e per acquisti tramite operatori online: queste sono solo alcune delle tante possibilità dei meccanismi premiali del welfare aziendale connessi alla piattaforma. Promossa da Associazione Conciatori, con Onebroker e Welfarebit, frutto di un accordo che ha coinvolto anche le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, la piattaforma è aperta all’adesione di aziende anche non iscritte all’Associazione Conciatori.

Molteplici i vantaggi offerti dalla piattaforma per imprese e lavoratori: il premio in welfare, a differenza di quello in denaro, non è infatti assoggettato a tassazione, con una convenienza sia per l’azienda che per il lavoratore che convertendo il premio in credito welfare ha un potere d’acquisto maggiore di quello dato dall’equivalente premio in denaro. Grazie anche ad un’interfaccia grafica intuitiva e semplice, la piattaforma sta riscuotendo un crescente interesse e, dopo lo stop che era stato causato dalle limitazioni connesse alla pandemia, sono ripresi gli incontri finalizzati a spiegarne l’uso e i vantaggi.