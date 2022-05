A Firenze e Pisa la holding dei servizi formativi alle imprese

Si chiama Impresa Formazione Toscana, è la holding costituita da Confindustria Firenze Formazione (CoSeFi) e Industria Servizi Formazione.

E’ un polo formativo nato da Confindustria Firenze e dall’Unione Industriale Pisana, che unisce le due rispettive agenzie formative integrando competenze e professionalità.

Il superamento della dimensione territoriale consente di offrire una risposta, alle esigenze formative delle imprese, quantitativamente e qualitativamente più efficace. Le due agenzie, infatti, sono già conosciute dalle aziende per la loro elevata capacità progettuale e di gestione di percorsi formativi personalizzati per la singola impresa o integrati per più imprese.

Forte delle competenze già presenti nelle due realtà, Impresa Formazione Toscana sarà un osservatorio privilegiato dell’aggiornamento professionale interno alle imprese e potrà fornire corsi e programmi di aggiornamento, qualificazione e crescita di competenze del personale, che non solo soddisferanno le molteplici esigenze aziendali e utilizzeranno tutti i canali di finanziamento disponibili, ma contribuiranno alla crescita del capitale umano e con esso dell’impresa stessa.

“La formazione è l’acceleratore più efficace della ripresa economica, perché il capitale umano è il primo fattore competitivo per le nostre imprese. In questo ambito Confindustria Firenze punta a qualificare ancora di più il catalogo da offrire alle proprie imprese: va in questa direzione la nascita di questa holding fra Firenze e Pisa, aperta all’ingresso di altre associazioni – sottolinea Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Firenze -.

Quando si parla di formazione si pensa all’ingresso nel mondo del lavoro; ma per un’impresa è altrettanto strategica la formazione delle proprie risorse lungo tutto l’arco lavorativo, soprattutto in un momento, come quello attuale, in cui l’innovazione continua deve essere la stella polare per le nostre imprese. E fra le aree formative e le competenze su cui puntare, un ruolo fondamentale sarà attribuito alla sicurezza, perché la consideriamo un elemento-chiave per la competitività delle nostre aziende”.

“Con la nascita della holding abbiamo messo insieme due realtà importanti del nostro territorio, che rappresentano anche due eccellenze a livello universitario e di ricerca – aggiunge Patrizia Alma Pacini, presidente dell’Unione Industriale Pisana – con l’obiettivo di offrire una formazione ad ampio raggio d’azione che, in sé, comprende anche significativa possibilità di scambio. Il tema della formazione è in questa fase indispensabile e fondante. Sappiamo che la velocità di cambiamento che viene richiesta alle aziende è accelerata e di conseguenza è fondamentale investire ulterior mente sulle risorse umane”. “Di fronte alla crisi nata dal Covid e ora dalla situazione geopolitica in divenire – prosegue Pacini – si impongono per le aziende significativi cambi di strategia. Questo progetto che adesso trova ora compimento, nella consapevolezza del nostro ruolo, che è appunto quello di offrire alle aziende e agli imprenditori strumenti e occasioni per favorirne la crescita. La formazione è da sempre un punto di forza per Uip e Confindustria Firenze che aggregando i propri professionisti potranno esprimere un servizio ancora più efficace”.

Le due realtà avevano già iniziato a collaborare con alcuni programmi formativi online realizzati in comune, in particolare sul Mobility Manager e il “professionista di Security: competenze e abilità per nuove strategie integrate di sicurezza”. Ed avevano realizzato in compartecipazione un percorso formativo su “La trasformazione digitale dell’azienda”.

Continuando il percorso di lavoro già intrapreso insieme, la holding potrà ulteriormente sviluppare linee di intervento sulla “formazione finanziata”, fornendo supporto alle imprese nell’accesso alle opportunità offerte dai finanziamenti specifici; ma anche rafforzando il lavoro di orientamento scolastico, istruzione e formazione per favorire sinergie tra il mondo della scuola, gli ITS ed il sistema delle imprese.

Impresa Formazione Toscana sta già lavorando anche a due futuri progetti speciali: il primo sulle Academy aziendali e l’altro su una business school.