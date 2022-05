I contribuenti nati all’estero calano in pandemia: a Lucca sono quasi il 10 per cento

Contribuenti nati all’estero, in leggero calo negli anni della pandemia. Il report della fondazione Moressa su dati Mef, istituto di ricerca creato e sostenuto dalla Cgia di Mestre, su dati Mef, dipartimento delle finanze, fotografa le dichiarazioni dei redditi 2021, che poi sono anche le prime a risentire dell’effetto covid.

Secondo il report nel 2020, per la prima volta, diminuisce il numero dei contribuenti nati all’estero (-1,8%). L’impatto della pandemia è ancora più evidente sul volume dei redditi dichiarati (-4,3%) e su quello dell’Irpef versata (8,5%). Prosegue anche la disuguaglianza di reddito tra chi è nato all’estero e gli italiani. Tra i contribuenti nati all’estero, infatti, quasi la metà (48,7%) ha dichiarato un reddito annuo inferiore a 10 mila euro. Tra i nati in Italia, in quella classe di reddito si attesta solo il 29,5% dei contribuenti. Per entrambi i gruppi la componente compresa tra 10 e 25mila euro rappresenta circa 40 contribuenti su 100 (39,8% per i nati all’estero e 40,0% per i nati in Italia).

Molto diversa invece la situazione per i redditi oltre 25 mila euro: appena l’11,5% dei contribuenti nati all’estero si colloca in questa fascia (solo l’1,8% sopra i 50 mila), contro il 30,5% dei nati in Italia (6,0% sopra i 50 mila). Secondo i ricercatori della fondazione Leone Moressa, “i contribuenti immigrati in Italia rappresentano una componente importante per la fiscalità nazionale, anche se il loro potenziale è ancora limitato a causa di irregolarità, lavoro nero e scarsa mobilità sociale”.

A Pisa i contribuenti nati all’estero sono 29577, pari al 9,8% dei contribuenti totali, con un reddito medio di 13890 euro e per un volume di reddito totale di 393 milioni di euro. I dati delle residenze di stranieri, del 2019, tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Pisa all’1 gennaio 2021 sono 12906 e rappresentano il 14,3% della popolazione residente. Quindi a Pisa ci sono molte più persone rispetto al 2019 o più contribuenti.