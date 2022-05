Pelletteria, un laboratorio speciale per i ragazzi del Checchi

Il distretto conciario toscano apre le porte ai ragazzi dell’istituto Arturo Checchi di Fucecchio per un laboratorio speciale sul mondo della pelletteria. L’obiettivo è quello di creare un ponte fra il tessuto industriale locale, i giovani e le istituzioni del territorio.

“Un modo – spiegano gli organizzatori – interattivo per tramandare il know how e conservare, attraverso le generazioni, il prestigioso ruolo che la manifattura locale di pellami, borse e calzature ricopre nel mondo”. Il laboratorio è possibile grazie alla collaborazione tra Consorzio Toscana Manifatture e alcune aziende del territorio.

“Un’occasione unica per i ragazzi che, partecipando, hanno avuto l’opportunità di vivere l’esperienza del processo produttivo di una borsa in pelle. Dalla ricerca di tendenze alla cucitura a mano, i giovani si sono immersi nella realtà lavorativa per seguire le loro passioni”.