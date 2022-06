Economia e giurisprudenza, l’Asl cerca laureati per tirocini formativi extracurriculari

È stato pubblicato sul sito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest l’avviso rivolto a chi è interessato a effettuare tirocini formativi extracurriculari per profili amministrativi nelle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara.

L’Azienda, in previsione di attivare eventuali progetti di tirocinio extracurriculare, intende così acquisire candidature di giovani interessati a questo tipo di esperienza.

Tre le tipologie di progetti previsti: settore giuridico legale per il quale è richiesta la laurea triennale o specialistica e magistrale in materie giuridiche come giurisprudenza o scienze politiche; settore economico contabile per il quale è richiesta una laurea triennale in economia e altra laurea attinente al settore economico e contabile; settore accoglienza comunicazione e segreteria per il quale è richiesta la laurea in scienze della comunicazione, o in lingue straniere, o lettere e filosofia o informatica umanistica o altra laurea umanistica.

Ciascun tirocinio avrà una durata di sei mesi e prevede lo svolgimento di circa 600 ore (di norma 25 ore settimanali). A ciascun tirocinante sarà liquidata una borsa di studio pari a 500 euro mensili lordi, quale rimborso spese forfettario. Non sarà erogato alcun rimborso nei casi in cui i candidati percepiscano un contributo economico liquidato dallo Stato (es. Naspi). Gli interessati possono presentare domanda di ammissione entro e non oltre il giorno mercoledì 15 giugno. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio gestione tirocini, specializzazioni e rapporti con le Università al numero di telefono 0584 6059237 oppure 0587 273556 dalle 10 alle 13 escluso sabato e domenica e giorni festivi oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: tirocini@uslnordovest.toscana.it.