Fidi Toscana in vendita, la Regione è pronta a cedere il pacchetto di maggioranza

C’è il nuovo Piano di razionalizzazione delle società partecipate che la commissione Affari istituzionali, guidata da Giacomo Bugliani (Pd), ha iniziato ad approfondire e che prevede la cessione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana, che assicuri il controllo della società, entro febbraio 2023.

Il nuovo Piano, di iniziativa del presidente della Regione Eugenio Giani, è la naturale conseguenza del dibattito in Aula e delle indicazioni per tutelare il valore di Fidi e “mantenere una rilevante presenza della Regione nella compagine societaria”. Allo stato attuale l’avviso di manifestazione di interesse è in corso di definizione, dovrebbe uscire nelle prossime settimane, hanno riferito ai commissari i tecnici della Giunta che hanno aggiunto: “Non sarà comunque vincolante”, si tratta di una “prima esplorazione di mercato”, quel che è certo è che “hanno aderito buona parte dei soci privati attualmente presenti in Fidi”.

Il nuovo processo di razionalizzazione, che la Commissione voterà probabilmente la prossima settimana per l’inserimento nei lavori dell’Assemblea del 14 e 15 giugno prossimi, interviene anche su Sviluppo Toscana e prevede, al 31 agosto prossimo, la “valutazione e approvazione del nuovo Piano industriale da parte della Giunta” ed entro l’anno l’acquisizione di tutte le azioni Sici (Sviluppo imprese centro Italia).